Lens-Arsenal, Champions League: tv, probabili formazioni, pronostici

Lens-Arsenal è una partita della seconda giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

L’Arsenal è una delle poche squadre ancora imbattute non solo in Premier League – dove nell’ultimo fine settimana sono cadute Manchester City e Liverpool – ma nell’intero panorama calcistico europeo. La serie positiva è proseguita anche sabato scorso, in casa del Bournemouth: gli uomini di Mikel Arteta hanno spazzato via l’avversario (0-4) grazie ad un gioco sempre più avvolgente ed esteticamente appagante.

La vittoria ai danni delle Cherries ha permesso ai Gunners di tornare in seconda posizione – condivisa con i cugini del Tottenham – e portarsi a -1 dal City capolista, battuto a sorpresa dal Wolverhampton. L’Arsenal aveva iniziato con il piede giusto anche in Champions League, competizione che i londinesi non giocavano da ben sei stagioni. Nella prima giornata non c’è stata praticamente storia nel match con il Psv Eindhoven, schiacciato 4-0 all’Emirates Stadium. I Gunners, sorteggiati in un gruppo tutt’altro che impossibile, possono fare un altro significativo passo verso la qualificazione agli ottavi di finale in caso di successo contro il Lens, che due settimane fa è uscito indenne dalla sfida con il Siviglia (1-1). Proprio dall’Andalusia è realmente iniziata la stagione dei giallorossi, che nell’ultimo campionato sono arrivati secondi dietro al Psg. Gli uomini di Franck Haise, prima di salire sull’aereo per la Spagna, avevano sul groppone ben quattro sconfitte (più un pareggio) che in quel momento significavano ultimo posto nella classifica della Ligue 1.

Il Lens ha risollevato la testa

Il loro destino sembrava segnato contro i vincitori dell’ultima Europa League ed invece dopo essere passati in svantaggio quasi subito sono riusciti a pareggiare con un gol di Fulgini.

Da allora il Lens non ha più perso: Haise ha rimesso in moto la “macchina” anche in Ligue 1 e sono arrivate due vittorie di fila contro Tolosa e Strasburgo. Sei punti fondamentali per risollevare il morale ed infondere fiducia ad un gruppo che in estate è rimasto orfano di alcune figure centrali come quelle di Openda e Fofana, finiti rispettivamente al Lipsia e all’Al-Nassr. Contro lo Strasburgo la rete decisiva l’ha realizzata l’attaccante Wahi, arrivato durante l’ultima sessione di mercato dal Montpellier. Il tecnico giallorosso nel match di coppa non potrà contare su Haidara, Farinez, Cabot e da Costa. Dietro all’unica punta Wahi agiranno Sotoca e Fulgini. Dall’altro lato, Arteta ha ormai recuperato Partey: il centrocampista ghanese partirà dalla panchina insieme a Saka, in gol a Bournemouth.

Come vedere Lens-Arsenal in diretta tv in chiaro e streaming

Lens-Arsenal è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Bollaert-Delelis” di Lens, in Francia. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 256). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Un modo alternativo per vedere Lens-Arsenal è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Il Lens è in ripresa rispetto ad un mese fa ma non riuscirà ad evitare la sconfitta contro un Arsenal che si sta dimostrando sempre più solido (5 clean sheet nelle prime nove gare stagionali) e che finora non ha mai perso. I Gunners dovrebbero ottenere la terza vittoria consecutiva, restando a punteggio pieno nel girone.

Le probabili formazioni di Lens-Arsenal

LENS (3-4-2-1): Samba; Gradit, Danso, Medina; Aguilar, Abdul Samed, Mendy, Machado; Sotoca, Fulgini; Wahi.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Ødegaard, Rice, Havertz; Trossard, Nketiah, Gabriel Jesus.

In Lens-Arsenal le reti complessive saranno almeno tre? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-3