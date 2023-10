Carolina Stramare, via i vestiti | È rimasta solo con quello: social in tilt

Carolina Stramare, così l’ex reginetta di bellezza ha fatto girare la testa ai suoi follower: uno scatto davvero indimenticabile.

Era destino, evidentemente, che si innamorasse di un calciatore. La scintilla non è però scattata, come era stato a lungo ipotizzato dai social media qualche anno fa, con Dusan Vlahovic. Quei presunti incontri clandestini a Firenze non sono mai stati confermati dai diretti interessati, ragion per cui i rumors, ad un certo punto, si sono placati.

Le sono stati attribuiti, nel tempo, i flirt più disparati. Una volta il suo nome è stato addirittura associato a quello di Matteo Berrettini, che dopo la rottura con Ajla Tomjanovic è inevitabilmente finito sotto la lente del gossip per aver frequentato qualche altra ragazza, come la statunitense Meredith Mickelson. Peccato solo che, anche in questo caso, non ci siano mai state prove sufficienti a dimostrare la veridicità di quanto affermato da una buona fetta del popolo dei social e dalla stampa scandalistica. Adesso, invece, è tutta un’altra storia. Letteralmente. Sembra davvero che la bella Carolina Stramare, ex Miss Italia, modella ed influencer, abbia trovato la felicità tra le braccia di un atleta.

La splendida Carolina sta insieme a Pietro Pellegri, attaccante del Torino con un passato al Genoa. La reginetta di bellezza e il calciatore si frequentano da un po’ e, stavolta, non si tratta di ipotesi campate in aria. Il loro amore è reale e c’è perfino qualche contenuto, prontamente circolato sui social, a dare man forte alle voci circolate sul loro conto. Non c’è nulla di inventato, insomma, come si evince chiaramente da una Instagram Stories che li ha ritratti insieme nei giorni scorsi.

Carolina Stramare, curve sfacciate: splendida in intimo

La Stramare, tuttavia, è un tipo molto riservato. Il pubblico non dovrebbe mai e poi mai aspettarsi che spalanchi le porte della sua storia d’amore ai follower, perché esporsi così tanto, se non a fini lavorativi, non fa davvero parte del suo modo di essere.

Quando si tratta della sua vita privata, ci tiene, e ne ha ben donde, alla sua privacy. Fortuna che la pensa diversamente sulle sue curve, che sono sempre magnificamente messe in mostra sul suo profilo Instagram.

Nelle scorse ore, nella gallery è comparso uno scatto di fuoco che ha fatto impazzire un po’ tutti. La modella ha lasciato i suoi abiti nell’armadio ed è rimasta con indosso null’altro che il suo completino intimo. Di pizzo, raffinato e supersexy. Una visione di quelle che potrebbero farti toccare il cielo con un dito.