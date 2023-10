Camila Giorgi, look che vince non si cambia | Shorts epici e pioggia di cuori

Camila Giorgi, dopo la minigonna microscopica arrivano gli shorts invisibili: mai visto delle gambe come le sue.

Camila Giorgi in Messico ha stupito due volte. La prima vincendo due match, cosa che sulla carta non era affatto scontata. Lo ha fatto peraltro di corsa, senza concedere troppo alle avversarie incontrate lungo il suo cammino. Solo Maria Sakkari, che ha poi vinto il torneo di Guadalajara, è riuscita a mettere un freno alla sua voglia di vincere.

La sorpresa più grande, però, è stata a margine dell’evento. La bella tennista marchigiana, prima ancora che il Masters 1000 entrasse nel vivo, ha partecipato a una festa messicana e ha dato il meglio di sé a livello di look. Si è presentata al party sfoggiando una minigonna che definirla microscopica sarebbe estremamente riduttivo e poco rappresentativo, soprattutto, dello spettacolo al quale in molti hanno avuto la fortuna di assistere. Uno show super caliente del quale anche il popolo dei social, una volta che la foto della serata è sbarcata online, ha potuto usufruire. E qualcosa ci dice che, pure in mezzo ad un mare di fotografie molto sexy, questa ha fatto più colpo di altre. Perché la sensualità di Camila era elevata, appunto, all’ennesima potenza.

Un antico adagio recita che squadra che vince non si cambia e lo stesso, evidentemente, si può dire degli outfit. Tant’è che la Giorgi, rientrata in Italia da ormai parecchi giorni, ha ben pensato di ricreare, pur con qualche piccola variazione sul tema, un look molto simile a quello che tanti cuori aveva infranto in Messico.

Camila Giorgi, grazia e sex appeal: curve in vista e gambe da Slam

Nella nuovo foto apparsa nelle sue Instagram Stories, la si vede infatti con indosso un paio di shorts. Anch’essi, come la minigonna sfoggiata in precedenza, quasi “invisibili”. Camila passeggia per le vie di una città, presumiamo si tratti di Firenze, e possiamo solo immaginare quale impatto abbia avuto la sua presenza sui turisti e su chi le camminava affianco.

I pantaloncini in denim sono stati abbinati, poi, ad una canotta stretta come una seconda pelle e in stile animalier, che resta sempre uno dei suoi preferiti. Completano il look degli stivali alti fino al ginocchio e dal tacco vertiginoso, che slanciano la sua figura e che fanno sì che le sue curve mirabolanti risaltino ancor di più. Una mise ineccepibile, dunque, che siamo pronti a giurare abbia incassato una marea di cuori sui social network.