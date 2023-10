Juventus-Torino, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Juventus-Torino è una partita dell’ottava giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Obiettivi diversi, ma stessa voglia di vincere il derby. Che, pur non avendo lo stesso appeal di quelli di Roma o Milano, resta una stracittadina dal grande fascino. Né Juventus né Torino vogliono perderlo, insomma, soprattutto dopo gli ultimi risultati. Entrambe vengono infatti da due 0-0: per i bianconeri forse un punto guadagnato in quel di Bergamo contro un’Atalanta decisamente più volenterosa; occasione persa invece per i granata, che lunedì scorso non sono riusciti a sfondare il muro difensivo del Verona.

Massimiliano Allegri, al fischio finale della sfida del Gewiss Stadium, era quasi contento: la sua squadra ha quantomeno limitato i danni contro una diretta concorrente, portando a casa un pareggio prezioso nonostante le assenze pesanti di Vlahovic e Milik e dunque con un attacco spuntato. Atteggiamento che è stato molto criticato da una grossa fetta di tifosi juventini, che vorrebbero invece rivedere l’aggressività delle prime uscite stagionali. Sono difatti evidenti i passi indietro della Juventus dal punto di vista del gioco, a cominciare dalla sconfitta con il Sassuolo (4-2): da quella partita sono arrivati un successo striminzito con il Lecce (1-0) ed il pari a reti bianche con la Dea di Gasperini.

I bianconeri hanno perso terreno nei confronti delle milanesi, che ora sono a +4, e per il momento condividono il quarto posto in classifica con Napoli e Fiorentina. Il Torino invece è decimo a quota 9 punti ma deve fare i conti con il solito problema offensivo. La formazione di Ivan Juric è una delle più solide del campionato ma fatica a fare gol. Ne ha segnati a malapena sei in sette partite e la sensazione è che l’allenatore croato non riuscirà ad alzare l’asticella e coronare il sogno di riportare i granata in Europa se la sua squadra non migliorerà dal punto di vista realizzativo.

Juventus-Torino: le ultime notizie sulle formazioni

L’attacco della Juve, a meno di recuperi dell’ultim’ora, dovrebbe fare a meno sia di Chiesa che di Vlahovic, entrambi infortunati. Milik non è al meglio e potrebbe partire dalla panchina, con Allegri che studia un attacco inedito formato da Yildiz, prodotto delle giovanili, e da Kean. Dietro si rivede Gatti dopo la clamorosa autorete con il Sassuolo, sulla fascia destra invece reclama spazio Weah, in ballottaggio con McKennie.

I problemi Juric ce li ha invece in difesa, dove si è fermato anche Sazonov: il georgiano sta provando a recuperare, se non dovesse farcela nel trio difensivo verrà adattato Tameze. Sulla trequarti si rivede Vlasic dal 1′, si contendono una maglia Sanabria e Karamoh.

Come vedere Juventus-Torino in diretta tv e in streaming

La sfida tra Juventus e Torino, in programma sabato alle 18:00 all’Allianz Stadium di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il derby della Mole è diventato una sorta di maledizione per il Torino, che non riesce più a vincerlo da ben otto anni. Nessuna vittoria granata, invece, da quando la Juventus gioca allo Stadium. La squadra di Juric stavolta ha una grande occasione, viste le assenze pesanti dei bianconeri, che verosimilmente scenderanno in campo senza né Chiesa né Vlahovic e che arrivano da tre prestazioni sottotono. La Signora resta leggermente favorita ma non sembrano esserci i presupposti per una stracittadina prolifica come quella dello scorso febbraio (4-2), considerando il precario stato di salute dei due attacchi.

Le probabili formazioni di Juventus-Torino

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Yildiz, Kean.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Karamoh; Zapata.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0