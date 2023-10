Como-Cremonese e Spezia-Pisa, Serie B: formazioni, pronostici

Como-Cremonese e Spezia-Pisa sono valide per la nona giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Con il pareggio conquistato sul campo del Bari sono sei i risultati utili di fila per il Como di Moreno Longo. Che continua a stupire, e che vorrebbe continuare in questo modo per rimanere dentro i playoff. I lombardi hanno importanti potenzialità, e soprattutto in casa riescono sempre a dare qualcosa in più.

La Cremonese però, da quando in panchina si è seduto Stroppa prendendo il posto di Ballardini, qualcosa ha fatto vedere. Contro il Parma è vero che è arrivata una sconfitta, ma parliamo comunque di una squadra, quella di Pecchia, costruita per vincere il campionato e che è in mano al tecnico da ormai due anni. Insomma, una situazione che va oltre quelli che sono i reali valori in campo. Questo vuole dire che la Cremonese è favorita? In un altro momento forse diremmo di sì. Adesso proprio non ce la sentiamo in nessun modo di dare il Como perdente. Anzi.

L’altra partita della domenica – che si giocherà a Cesena – è quella tra Spezia e Pisa. Alvini ha salvato la propria panchina andando a vincere in trasferta sul campo della FeralpiSalò e sa di avere una squadra pronta per iniziare la rincorsa. In casa Spezia ci sono molti elementi di categoria superiore che in questo contesto possono fare la differenza in qualsiasi momento. E, il momento, non è certo dei migliori per il Pisa di Aquilani che ci ha rimesso le penne in casa contro il Cosenza non riuscendo a dare continuità ai propri risultati. La seconda sconfitta di fila è dietro l’angolo.

Come vedere Como-Cremonese e Spezia-Pisa in diretta tv e in streaming

Como-Cremonese e Spezia-Pisa sono in programma sabato 7 ottobre alle 16:15. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Como-Cremonese

Un gol per squadra a partita che potrebbe finire in pareggio. Tra Como e Pisa nessuna delle due dovrebbe prevalere sull’altra.

Le probabili formazioni

COMO (4-4-1-1): Semper; Curto, Odenthal, Barba, Iannou; Iovine, Bellemo, Abildgaard, Da Cunha; Verdi; Cutrone.

CREMONESE (3-5-2): Sarr; Antov, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Collocolo, Majer, Castagnetti, Zanimacchia; Vasquez, Coda.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1