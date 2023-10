Formula Uno, Sprint Race del Qatar: dove vederla, pronostici

Formula Uno, stasera si corre la Sprint Race del Qatar sul circuito di Losail: dove vederla e il nostro pronostico

Potrebbe essere il giorno di Max Verstappen. Che ha dimostrato nelle qualifiche di ieri di essere l’unico in grado, dentro al gruppo, di correre veloce in un circuito pazzo come quello di Losail che ti spinge oltre i limiti e che ovviamente ha come difficoltà maggiore il fatto che è in mezzo al deserto. Quindi con la sabbia che c’è in pista. Insomma, solo il Campione del Mondo in carica riesce a fare certe traiettorie.

Max Verstappen potrebbe festeggiare il terzo trionfo di fila nella Sprint Race di questa sera. Nel pomeriggio ci sono le qualifiche per la gara veloce, ma per quanto visto ieri nelle qualifiche per la gara di domani sera, e con le difficoltà che sono belle in evidenza di tutti gli altri, non ci sono dubbi e non ce ne possono essere che partirà lui stesso dalla prima fila e dalla pole position. Per poi piazzare quello scatto decisivo che gli ha fatto vincere quasi tutti i Gran Premi di questa stagione. Una stagione decisamente sopra le righe, una stagione che ha fatto capire al mondo intero quello che l’olandese è capace di fare.

Ieri le Ferrari hanno deluso, dimostrando ancora di avere particolari problemi con un assetto che, comunque, è difficile da tenere nel circuito qatariota. Magari Leclerc e Sainz potrebbero avere uno scatto d’orgoglio per questa sera. Ma rimane realmente una cosa troppo difficile già da immaginare, immaginatevi da vedere.

Formula 1, dove vedere la Sprint Race in diretta tv e streaming

La Sprint Race del Gran Premio del Qatar sul circiuito di Losail è in programma sabato 7 ottobre alle 19:30. Sarà visibilE in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport F1 (canale 207) , su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). Prevista pure la diretta streaming attraverso l’app Sky Go e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La Sprint Race sarà trasmessa alle 21:30 in chiaro – ma in differita – anche su Tv8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite) e sul sito Tv8.it.

Il pronostico

Molto dipenderà dalle qualifiche alla Sprint Race di questo pomeriggio. Ma se Verstappen – così come sembra – dovesse riuscire a prendersi la prima fila, allora pochi dubbi che vincerà sia la Sprint che il campionato già oggi. In caso contrario occhio alle McLaren, davvero veloci nelle qualifiche di ieri.