Genoa-Milan, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Genoa-Milan è una partita valida per l’ottava giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il “muro giallo” dello stadio del Borussia Dortmund ha messo in soggezione il Milan, che in Germania mercoledì scorso si è divorato diverse occasioni da gol proprio com’era successo all’esordio in Champions League con il Newcastle a San Siro. In coppa i rossoneri costruiscono tanto ma faticano a finalizzare, problema che invece non sembrano avere in campionato dove finora non sono mai rimasti a secco di reti.

Sette giorni fa la squadra di Stefano Pioli si è imposta d’autorità sulla Lazio, portando a casa il terzo successo consecutivo che vale il primato in classifica, a pari punti con quell’Inter che finora è stata l’unica ad avere la meglio sul Diavolo, strapazzato 5-1 nel primo derby stagionale. Il Milan però si è risollevato alla grande dopo quella dolorosa batosta, dimostrando che le tre vittorie iniziali contro Bologna, Torino e Roma non erano arrivate per caso. I nerazzurri, con cui sono appaiati a quota 18 punti, scenderanno in campo qualche ora prima contro il Bologna, con Pioli che attende buone notizie dal match di San Siro mentre con i suoi ragazzi si dirige verso Genova per affrontare la seconda trasferta consecutiva nel giro di pochi giorni.

La sfida di Marassi cela parecchie insidie: il Genoa allenato dall’ex Alberto Gilardino sta sfruttando l’entusiasmo proprio di una neopromossa ed ha già fatto male ad alcune big (Lazio, Napoli e Roma), tre partite che hanno portato in dote ben 7 punti ai rossoblù. Domenica poteva arrivare la seconda vittoria consecutiva dopo quella con la Roma se non fosse stato per il gol realizzato dall’Udinese in pieno recupero (2-2). Sugli scudi il talento islandese Gudmundsson, già a quota tre reti in campionato.

Genoa-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

Gilardino con ogni probabilità dovrà rinunciare al suo bomber Retegui, alle prese con un problema al ginocchio. Davanti toccherà dunque all’ex Messias, supportato da Gudmundsson, autore di una doppietta ad Udine. Centrocampo rossoblù orfano degli esperti Strootman e Badelj: spazio a De Winter, Thorsby e Matturro, quest’ultimo in ballottaggio con Haps. Dietro Vasquez dovrebbe avere la meglio su Martin.

Dall’altro lato, Pioli deve fare a meno degli indisponibili Loftus-Cheek, Krunic e Kalulu, ma potrebbe ruotare qualcuno dopo Dortmund. Davanti potrebbe Chukwueze e Okafor faranno rifiatare Pulisic e Giroud. Il centrocampo sarà formato da Musah, Adli e Reijnders.

Come vedere Genoa-Milan in diretta tv e in streaming

Genoa-Milan è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Ferraris” di Genova e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Genoa e Milan anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Marassi è stato terra di conquista da parte del Milan negli ultimi tre precedenti giocati al “Ferraris”, con l’ultima vittoria rossoblù che risale invece al lontano 2016. Pur dovendo fare a meno dell’attaccante Retegui – l’italo-argentino difficilmente recupererà – il Genoa sta attraversando un buon momento di forma, è in fiducia e sembra in grado di mettere in difficoltà questo Milan, peraltro reduce dalle fatiche di coppa. Rischioso puntare sul successo dei rossoneri, che stavolta potrebbero fare fatica a tenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Genoa-Milan

GENOA (3-5-1-1): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; De Winter, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Matturro; Messias; Gudmundsson.

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Chukwueze, Okafor, Leao.

Il Genoa riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1