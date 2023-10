Alaves-Betis e Celta Vigo-Getafe, Liga: tv, formazioni, pronostici

Alaves-Betis e Celta Vigo-Getafe sono partite valide per la nona giornata della Liga e si giocano domenica: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Nonostante abbia giocato in Europa durante la settimana, visto il momento di certo non positivo dell’Alaves, è il Betis che parte leggermente favorito in uno dei match pomeridiano che si giocheranno domenica nella Liga. Sì, la squadra di Pellegrini può realmente tentare il colpo grosso in trasferta prima della pausa.

Anche perché i padroni di casa tra le mura amiche le ultime due le hanno perse: entrambe per due a zero, quindi il Beti, che viene da quattro risultati utili di fila tra campionato e coppa, anche mentalmente sembra avere quella forza che serve per prendersi un’affermazione che potrebbe dare una svolta importante alla propria stagione.

Per il Celta Vigo invece il momento è tutt’altro che positivo: terz’ultimo posto in classifica, squadra che non vince da quattro partite, e la sensazione di poter dare di più ma di non riuscirci. L’occasione prima dello stop per le nazionali, in casa contro il Getafe, capita a pennello per cercare di invertire la marcia. Nonostante il momento, come detto, sono i padroni di casa ampiamente favoriti per questa partita. Una delle poche in questo turno della Liga che sembra essere davvero indirizzata.

Dove vedere Alaves-Betis e Celta Vigo-Getafe in diretta tv e streaming

Alaves-Betis e Celta Vigo-Getafe sono valide per la nona giornata della Liga e sono in programma domenica alle 18:00 Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Occhio al possibile colpo esterno del Betis che qualitativamente è assai più forte e che vive anche sotto il profilo mentale un ottimo momento. Gara pure da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Alaves-Betis

ALAVES (4-2-3-1): Sivera; Tenaglia, Marin, Sedlar, Duarte; Benavidez, Guevara; Sola, Samu, Rioja; Kike.

BETIS (4-2-3-1): Bravo; Bellerin, Pezzella, Roca, Miranda; Rodriguez, Carvalho; Diao, Isco, Rodri; Willian Jose.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2