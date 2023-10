Conference League: i pronostici sulle altre partite di giovedì 5 ottobre

Conference League, nella seconda giornata della fase a gironi il Lille di Fonseca farà visita al piccolo club delle Far Oer, il Klaksvik.

Il Klaksvikar Itrottarfelag, per una questione di comodità abbreviato in Klaksvik, non vuole smettere di stupire. Il piccolo club delle Isole Far Oer, balzato agli onori della cronaca nella scorsa estate grazie all’eliminazione di ben due squadre (Ferencvaros ed Hacken) dai preliminari di Champions League, all’esordio nella fase a gironi di Conference League stava per compiere un’altra impresa, tenendo testa agli slovacchi dello Slovan Bratislava.

I faroensi in Slovacchia si erano addirittura portati in vantaggio per poi farsi rimontare nella ripresa (2-1) da una squadra di gran lunga superiore. Nella seconda giornata affronteranno la formazione più forte del girone, il Lille dell’ex allenatore della Roma Paulo Fonseca, che due settimane fa si è imposta comodamente sull’Olimpia Lubiana. Dopo aver battuto il Le Havre in campionato, i Dogues intraprenderanno un lungo viaggio verso nord: la loro vittoria non è in discussione ma è possibile che il Klakvik riesca a segnare almeno un gol. Nel gruppo B i belgi del Gent, primi in classifica nel proprio campionato insieme all’Union Saint-Gilloise, tenteranno di far valere il fattore campo contro il Maccabi Tel Aviv, unica squadra a vincere nella prima giornata (3-2 agli islandesi del Breidablik): gli israeliani fuori casa sono meno temibili. Trasferta potenzialmente ostica in Kosovo per la Dinamo Zagabria, che due settimane fa ha demolito 5-1 l’Astana: il Ballkani darà filo da torcere ai campioni di Croazia ma difficilmente riuscirà ad evitare la sconfitta.

Trasferta insidiosa per l’Eintracht Francoforte

Nel gruppo E Zrinjski Mostar e Legia Varsavia nella prima giornata hanno sorpreso le due favorite per la qualificazione, Aston Villa e Az Alkmaar.

Olandesi ed inglesi stavolta giocheranno in casa ed entrambi dovrebbero subito recuperare terreno. Trasferta piena di insidie per l’Eintracht Francoforte, sorteggiato nel gruppo G: i greci del Paok davanti al loro pubblico hanno spesso una marcia in più e potrebbero mettere in difficoltà i tedeschi, in Bundesliga ancora troppo discontinui. Non mancheranno i gol nella sfida tra Bodo/Glimt e Club Brugge, mentre il Fenerbahçe di Dzeko dovrebbe vincere senza problemi in casa dello Spartak Trnava, segnando anche un buon numero di gol. Almeno tre reti complessive anche nel match tra il Breidablik e lo Zorya Luhansk.

Conference League: probabili vincenti

Lille (in Klaksvik-Lille, ore 18:45)

Gent o pareggio (in Gent-Maccabi Tel Aviv, ore 18:45)

Dinamo Zagabria (in Ballkani-Dinamo Zagabria, ore 18:45)

AZ Alkmaar (in AZ Alkmaar-Legia Varsavia, ore 21:00)

PAOK o pareggio (in PAOK-Eintracht Francoforte, ore 21:00)

Le partite da almeno un gol per squadra

Klaksvik-Lille, ore 18:45

Bodo/Glimt-Club Brugge, ore 18:45