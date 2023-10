Sporting CP-Atalanta, Europa League: tv, probabili formazioni, pronostici

Sporting CP-Atalanta è una partita della seconda giornata della fase a gironi di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: tv, pronostici.

Tutto come previsto, finora, nel gruppo D. Sia Sporting che Atalanta, le due squadre che in teoria dovrebbero contendersi il primo posto, hanno esordito con una vittoria.

Gli orobici, tornati a giocare in Europa dopo un anno senza coppe, all’esordio non hanno avuto problemi a domare i polacchi del Rakow (2-0): decisivi, nel secondo tempo, i gol dell’ex milanista De Ketelaere – il belga a Bergamo sembra aver ritrovato la sua dimensione – e del brasiliano Ederson hanno regalato i primi tre punti a Gian Piero Gasperini. Più lottata del previsto invece la sfida tra gli austriaci dello Sturm Graz e i portoghesi, passati in svantaggio ad inizio ripresa. La squadra di Ruben Amorim, che nella passata edizione fu eliminata ai quarti di finale dalla Juventus, è poi riuscita a rimettere le cose a posto nell’ultimo quarto d’ora, rimontando lo Sturm prima con l’attaccante Gyokeres e poi con il difensore Diomande (1-2). I biancoverdi stanno facendo decisamente meglio nel proprio campionato, la Liga Portugal, dove sono primi in classifica a +1 sul Benfica e a +2 sul Porto, le grandi rivali per il titolo. In patria lo Sporting è l’unica squadra ancora imbattuta: sei vittorie in sette giornate, record “sporcato” solo dal pareggio in casa del Braga.

C’è in ballo il primo posto

L’Atalanta invece è reduce dal pareggio a reti bianche con la Juventus, che ha giustamente lasciato un po’ di rammarico a Gasperini e ai suoi ragazzi.

Ai punti, infatti, la Dea avrebbe meritato qualcosa in più: i bianconeri, troppo rinunciatari, hanno rischiato a più riprese di subire gol. L’Atalanta, in ogni caso, ha fatto registrare il quarto clean sheet consecutivo: non prendono gol dalla sfida con la Fiorentina dello scorso 17 settembre. A Lisbona Gasperini non farà nessuna rivoluzione: rispetto alla gara con la Juve, le uniche novità potrebbero riguardare la catena di destra, con Scalvini che prenderà il posto di Toloi nel terzetto difensivo e l’ex spezzino Holm farà rifiatare Zappacosta. In mezzo Ederson è favorito su Pasalic, mente il ristabilito Scamacca insidia De Ketelaere in attacco. Miglior undici possibile anche per Amorim, che deve fare a meno solamente dell’infortunato Trincao.

Come vedere Sporting CP-Atalanta in diretta tv e in streaming

Sporting CP-Atalanta è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà allo stadio “Alvalade” di Lisbona, in Portogallo. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Sporting CP-Atalanta anche su DAZN. La piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Un bell’esame di maturità per l’Atalanta, contro una squadra di livello come lo Sporting che da qualche anno fa presenza fissa sui palcoscenici continentali. La solidità e le transizioni veloci della Dea potrebbero scalfire il palleggio dei portoghesi, motivo per cui crediamo che almeno un gol i nerazzurri dovrebbero essere in grado di segnarlo.

Le probabili formazioni di Sporting CP-Atalanta

SPORTING CP (3-4-2-1): Adan; Diomande, Coates, Inacio; Esgaio, Hjulmand, Morita, Santos; Paulinho, Gonçalves; Gyokeres.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; De Ketelaere.

Sporting CP-Atalanta: chi vince? Sporting CP

Pareggio

Atalanta View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1