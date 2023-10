Gratta e vinci, ha seguito il suo consiglio: colazione ricchissima

Gratta e vinci, il mattino ha letteralmente avuto, per quest’uomo, l’oro in bocca: il segreto che si nasconde dietro la sua vincita.

L’istinto è una componente fondamentale, quando si decide di sfidare la dea bendata. Certe sensazioni, infatti, non dovrebbero mai e poi mai essere ignorate. La storia che stiamo per raccontarvi ne è la prova e siamo certi che, dopo averla letta, sarete più propensi ad ascoltare ciò che il vostro cuore vi suggerisce.

Se il protagonista di questa vicende non lo avesse fatto, la sua vita sarebbe andata avanti come sempre. È una vera fortuna, quindi, che abbia deciso di assecondare quel presentimento. Larry Dunn, questo il nome dell’uomo che nei giorni scorsi ha fatto notizia nella Carolina del Nord, aveva deciso di concedersi una ricca ed abbondante colazione fuori, la mattina del 29 settembre. Si era recato nel suo posto del cuore, aveva banchettato con le leccornie tipiche dell’american breakfast e, dopo aver pagato il conto, era risalito a bordo della sua automobile per fare ritorno a casa. Lungo il tragitto, però, i suoi piani per la giornata sono improvvisamente cambiati.

Stando alle dichiarazioni che ha poi rilasciato allo Charlotte Observer, è come se l’istinto gli avesse suggerito, tutt’a un tratto, di fare qualcosa che non rientrava nei suoi progetti. Ha avvertito così l’esigenza di fermarsi in un minimarket che si trovava lungo la strada e di comprare, seduta stante, un Gratta e vinci. Larry non è un giocatore abituale, ragion per cui è stato davvero un caso che abbia deciso, sulla scorta delle sue sensazioni, di fermarsi in quel posto.

Gratta e vinci, per colazione cornetto e felicità

Tra i tanti disponibili in quel minimarket, uno in particolare ha attirato l’attenzione. Ha tirato fuori 30 dollari e ha comprato un tagliando della nuova serie Black Titanium, seguendo, ancora una volta, null’altro che il suo istinto.

Questa lotteria istantanea aveva debuttato nello scorso mese di giugno, mettendo in palio 6 premi del valore di 4 milioni di dollari, più altre vincite minori. Non avrebbe mai potuto immaginare, Larry Dunn, che quello che aveva appena acquistato fosse un biglietto vincente. Ha grattato la patina e scoperto, in quel preciso istante, di essersi assicurato uno dei 16 premi da 100mila dollari in palio. “Sono rimasto scioccato – ha raccontato ai funzionari della Lotteria – Sono corso a casa e ho detto a mia moglie che avevo vinto. Era molto emozionata”.

Il Gastone di Kings Mountain ha ritirato la sua vincita il 2 ottobre scorso, ma ancora non riesce a credere a quanto accaduto mentre era al volante della sua auto e faceva ritorno a casa. “Immagino che sia stato solo l’istinto a dirmi di fermarmi”, continua a ripetere, come se non avesse ancora realizzato quanto preziosa sia stata la decisione di seguire il consiglio datogli dal suo istinto.