Aston Villa-Zrinjski, Conference League: tv, formazioni, pronostici

Aston Villa-Zrinjski è un match valido per la seconda giornata dei gironi di Conference League: tv, streaming e pronostici

Il re delle coppe è caduto alla prima uscita, in maniera incredibile, e inaspettata, contro il Legia Varsavia. Quindi, Unai Emery, tecnico dell’Aston Villa, ha un solo risultato utile a disposizione. La vittoria, contro una squadra impronunciabile, lo Zrinjski.

Nell’ultimo turno di campionato in Premier League il Villa ha distrutto il Brighton di De Zerbi con un tennistico 6-1 che non ha lasciato scampo al tecnico italiano. Una gara che non ha mai avuto storia e che soprattutto ha fatto capire che, gli inglesi, in questa competizione che lo scorso anno è stata vinta dal West Ham in finale contro la Fiorentina, può arrivare davvero in fondo. A patto che si riprenda immediatamente a vincere, altrimenti c’è il serio rischio di uscire fuori subito. E non è questo l’obiettivo di Emery, che sogna in cuor suo, ovviamente, di alzare al cielo il trofeo per la prima volta nella sua storia dopo aver vinto in Europa League diverse volte.

Ora, pensare che gli ospiti possano uscire indenni da questo match ci appare impossibile. Nonostante lo Zrinjski arrivi da quattro vittorie di fila e guida proprio il raggruppamento E della Conference. Ma da qui a dire che possa fare il colpaccio esterno, o magari strappare fuori anche un pareggio, ce ne passa. Eccome. Il match in questo caso non dovrebbe avere particolari storie.

Come vedere Aston Villa-Zrinjski in diretta tv in chiaro e in streaming

La gara Aston Villa-Zrinjski, in programma giovedì alle 21:00 è valida per il secondo turno dei gironi di Conference League. Per quanto riguarda la possibilità di vedere il match in tv, poco è cambiato rispetto alla passata stagione. Le gare si potranno vedere su Sky Sport e su Dazn, entrambe infatti hanno i diritti della seconda manifestazione europea. In streaming, oltre che su Dazn ovviamente, la partita in questione si potrà seguire attraverso l’applicazione Sky Go oppure attraverso NowTv.

Il pronostico

Vittoria facile dell’Aston Villa sulla scia di quanto fatto vedere in Premier League. Gara che dovrebbe regalare almeno tre reti complessive e che si sbloccherà anche nel primo tempo. Una combo in questo caso sembra la soluzione migliore, con un 1primo tempo 1 finale che ci potrebbe davvero stare.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Zrinjski

ASTON VILLA (4-2-3-1): Olsen; Cash, Konsa, Lenglet, Digne; Kamara, Tielemans; Ramsey, McGinn, Zaniolo; Duran.

ZRINJSKI (4-3-3): Maric; Corluka, Jakovljevic, Radic, Memija; Ivancic, Balic, Kozulj; Cuze, Kis, Ticinovic.



POSSIBILE RISULTATO: 3-0