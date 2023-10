Stella Rossa-Young Boys, Champions League: tv, formazioni, pronostici

Stella Rossa-Young Boys è una partita valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: formazioni, pronostici.

Stella Rossa e Young Boys sanno benissimo che, l’obiettivo, deve essere quello di centrare la qualificazione all’Europa League quindi chiudere al terzo posto in questa classifica. Se nel girone hai Manchester City e Lipsia è normale pensare ad altro ed essere realisti. Ecco perché il match di mercoledì sera potrebbe essere non decisivo, siamo ancora alla seconda giornata, ma potrebbe dare le prime indicazioni, quelle che servono a tutti per capire come questo raggruppamento potrebbe andare a finire.

Come da pronostico, entrambe al debutto hanno perso. Anche se la Stella Rossa in maniera pure clamorosa ha chiuso in vantaggio il primo tempo sulla squadra campione d’Europa in carica nell’unica occasione creata nell’arco dei novanta minuti. Poi nella ripresa il City ha messo la marcia giusta ribaltando con merito la partita. Gli svizzeri invece, dopo aver pareggiato contro il Lipsia, sono capitolati nella ripresa. Ma per tutta la partita è stata netta la sensazione di superiorità da parte dei tedeschi che hanno avuto qualche difficoltà soprattutto per la mancata concretezza lì davanti. Sì percepiva chiaramente che, prima o poi, il gol lo avrebbero trovato. E così è stato.

In una partita del genere, quindi, il fattore determinante potrebbe essere esterno. Giocare a Belgrado, in uno stadio che davvero fa tremare i polsi di molti, mette sicuramente in leggero vantaggio la formazione di casa. Che potrebbe portarsi a casa l’intera posta in palio.

Come vedere Stella Rossa-Young Boys in diretta tv in chiaro e streaming

Stella Rossa-Young Boys è in programma mercoledì alle 21:00. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 255). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Un modo alternativo per vedere Stella Rossa-Young Boys è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Vittoria della Stella Rossa, spinta dal focoso pubblico di casa che in un match così equilibrato come spiegato prima potrebbe fare la differenza. Una gara che vista le difese non eccezionali potrebbe regalare pure tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Stella Rossa-Young Boys

STELLA ROSSA (3-5-2): Glazer; Mijailovic, Dragovic, Djiga; Bukari, Hwang, Stamenic, Ivanic, Rodic; Krasso, Ndiaye.

YOUNG BOYS (4-4-2): Racioppi; Janko, Camara, Amenda, Garcia; Lauper; Niasse, Males; Ugrinic; Nsame, Itten.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1