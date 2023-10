Tennis, fit check vietato ai minori: il reel incendia Instagram

Tennis, il ritorno alle “origini” ha mandato fuori di testa i follower: bollino rosso per la piccola sfilata a favore di cam.

Di donne belle da togliere il fiato ne è pieno il pianeta. Solo una manciata di loro, però, vengono notate dalla rivista erotica per eccellenza, quella fondata nel 1953 a Chicago da Hugh Hefner. Parliamo di Playboy, naturalmente, che tante stelle ha lanciato nel corso dei decenni.

Il fatto che la redazione del magazine l’avesse contattata, proponendole di posare per un servizio fotografico sexy, era già un segnale. Un segnale chiarissimo. La prova del suo incredibile sex appeal e del suo carisma. La vita di Ashley Harkleroad è quindi cambiata proprio nel momento in cui è apparsa per la prima volta sulla copertina della nota rivista statunitense. Quello era solo l’inizio, però. Correva l’anno 2008 e non sapeva ancora, così come non potevano saperlo i suoi “estimatori”, che l’avvento del world wide web le avrebbe spalancato ancor di più le porte del successo. Perché oggi, grazie ad Internet e in particolar modo ai social network, le sue curve mozzafiato può metterle in mostra quando vuole. Senza che nessuno debba andare necessariamente in edicola, come a quel tempo.

L’ex tennista, che nel 2003 ha ottenuto il suo best ranking conquistato il 39esimo posto nella classifica Wta, è oggi una delle beniamine più hot del cyberspazio. Al punto che dal tennis è passata direttamente ad OnlyFans, la nota piattaforma di contenuti a pagamento per adulti.

Tennis, la sfilata social è più audace che mai

Il suo account è seguitissimo e non potrebbe essere altrimenti, dal momento che Ashley aveva deciso di fare il grande passo proprio alla luce delle insistenti richieste dei suoi sostenitori. Molti di loro non si accontentavano più dei vedo-non-vedo su Instagram: volevano di più ed eccoli accontentati.

Si è avvicinata a questo mondo un passo alla volta, quasi in punta di piedi. Dopo i primi scatti sexy, quasi pudici, si è sciolta. Tanto da aver postato, qualche tempo fa, anche un video hard amatoriale su OnlyFans. Non ha però dimenticato, la Harkleroad, da dove è venuta, ossia da Instagram. E così, di tanto in tanto, torna alle origini, postando qualcosa di un po’ più piccante anche lì.

Come il reel, giustappunto, comparso nelle scorse ore sul suo profilo. Un video in cui fa un piccolo fit check (neologismo molto in voga tra gli influencer, che amano mostrare in dettaglio i propri look, ndr) a favore di cam, sfoggiando nient’altro che una t-shirt. L’intimo si vede a malapena, ma tanto è bastato per mandare fuori di testa i suoi follower e per ricordare loro di che pasta sia fatta l’ex tennista.