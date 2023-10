Anversa-Shakhtar Donetsk, Champions League: tv, formazioni, pronostici

Anversa-Shakhtar Donetsk è una partita valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: formazioni, pronostici.

Due squadre a zero punti che si giocheranno, ovviamente, il posto in Europa League. Nel gruppo H della Champions andranno avanti Barcellona e Porto e non ci possono essere discussioni, ecco perché il match tra Anversa e Shakhtar mette in palio dei punti subito pesanti e che potrebbero essere già decisivi.

Tra le due squadre è il primo incrocio in assoluto, quindi non ci sono dei precedenti che possono aiutare a contestualizzare il match. Quindi in questo caso andiamo ad analizzare quello che è il momento che le due formazioni stanno vivendo. E che oggettivamente non è positivo. Dopo aver preso cinque sberle dal Barcellona al debutto in questa manifestazione, l’Anversa in campionato ha collezionato tre pareggi. La particolarità è che sono arrivati tutti per 0-0. Quindi, se qualcosa dietro è stata migliorata, davanti le cartucce sono bagnate e non permettono al tecnico di dormire sonni tranquilli. Gli ucraini – che ricordiamo giocano in Germania le partite in casa – hanno collezionato tre risultati diversi nelle gare dopo la prima di Coppa, persa contro il porto. Un pareggio, una vittoria, e l’ultima una sconfitta contro il Vorskla, che per inciso, con la sua squadra femminile, la prossima settimana incontrerà la Roma per l’ultimo turno di qualificazione alla Champions.

Sulla carta è una gara da tripla. Sì, nessuna ha quelle qualità maggiori all’altra per essere certa di poter vincere questo match. Andiamo quindi sull’esperienza che nel corso di questi anni lo Skakhtar ha messo da parte. Quindi diciamo che gli ospiti non dovrebbero perdere.

Come vedere Anversa-Shakhtar Donetsk in diretta tv in chiaro e streaming

Anversa-Shakhtar Donetsk è in programma mercoledì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 255). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Un modo alternativo per vedere Anversa-Shakhtar Donetsk è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Emozioni non ce ne dovrebbero essere tante. Le qualità tecniche, per la Champions League, sono inferiori alla media. La cosa certa, o almeno che sembra certa, è che gli ospiti non dovrebbero perdere questo match. Gara che comunque almeno una rete per squadra la dovrebbe regalare.

Le probabili formazioni di Anversa-Shakhtar Donetsk

ANVERSA (4-2-3-1): Butez; Bataille, Alderweireld, Coulibaly, Wijndal; Vermeeren, Keita; Kerk, Ekkelenkamp, Muja; Janssen.

SHAKHTAR DONETSK (4-3-3): Riznyk; Konoplya, Rakitskyi, Matvienko, Azarovi; Sudakov, Stepanenko, Bondarenko; Zubkov, Kelsey, Sikan.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1