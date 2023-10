PSV Eindhoven-Siviglia è una partita della seconda giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

Esordio completamente da dimenticare quello del Psv Eindhoven in casa dell’Arsenal, che all’Emirates Stadium ha inflitto una sonora batosta agli uomini di Peter Bosz, travolti con un perentorio 4-0. Una partita in cui la differenza tra le due squadre, già consistente, è apparsa ancora più netta.

Eppure gli olandesi sembravano in grado di poter limitare quantomeno i danni nella notte londinese: la loro stagione, del resto, è iniziata come meglio non poteva. In Eredivisie dominano e dopo sette giornate sono ancora a punteggio pieno a +4 sui campioni in carica del Feyenoord e addirittura a +16 sul disastroso Ajax, finora la grande delusione del massimo campionato neerlandese. Quello con i Gunners, ad oggi, è l’unico risultato negativo fatto registrare dal Psv, che nei preliminari di Champions League aveva superato in maniera brillante anche gli scozzesi dei Rangers, che a loro volta li avevano eliminati – sempre agli spareggi di accesso alla fase a gironi – nella stagione precedente. Nella capitale inglese, inoltre, per la prima volta la squadra di Bosz è rimasta a secco di gol: in campionato finora sono 23 quelli realizzati in sette partite, incassandone solamente due.

La discontinuità del Siviglia

In Champions League il secondo posto sembra essere alla loro portata, visto che nel girone ci sono due avversari tutt’altro che impossibili come Siviglia e Lens.

Gli andalusi all’esordio non sono andati al di là di un deludente 1-1 con i francesi, reduci da un momento difficilissimo in Ligue 1. Ed invece, dopo aver trovato quasi subito il gol del vantaggio con Ocampos non sono riusciti a chiuderla finendo per subire l’iniziativa del Lens, che a metà primo ha pareggiato con Fulgini. Le cose non stanno andando benissimo neppure in Liga, dove gli uomini di Jose Luis Mendilibar fatica a trovare continuità. Nelle ultime tre uscite sono arrivati un pareggio, una vittoria ed una sconfitta: venerdì scorso il Siviglia si è arreso di misura al Barcellona, che ha prevalso grazie ad un’autorete di Sergio Ramos. Mendilibar ha convocato En-Nesyri ma l’attaccante marocchino non è al 100% e resta in ballottaggio con Rafa Mir. Nel Psv invece sono assenti Mauro Junior e Obispo.

Come vedere PSV Eindhoven-Siviglia in diretta tv in chiaro e streaming

PSV Eindhoven-Siviglia è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà al Philips Stadion di Eindhoven, nei Paesi Bassi. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 257). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Un modo alternativo per vedere PSV Eindhoven-Siviglia è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Il Psv Eindhoven farà di tutto per cancellare l’esordio disastroso con l’Arsenal approfittando di un Siviglia poco continuo. La sensazione è che difesa andalusa andrà in affanno in più occasioni contro l’ispirato attacco olandese, che dovrebbe sbloccarsi anche in Champions League. Una vittoria dei padroni di casa non sarebbe una sorpresa.

Le probabili formazioni di PSV Eindhoven-Siviglia

PSV EINDHOVEN (4-3-3): Benítez; Teze, Bella-Kotchap, Boscagli, van Aanholt; Tilman, Saibari, Veerman; Bakayoko, de Jong, Lang.

SIVIGLIA (4-3-3): Dmitrović; Jesus Navas, Badé, Sergio Ramos, Acuña; Jordán, Fernando, Rakitić; Ocampos, En-Nesyri, Lukebakio.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1