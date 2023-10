Inter-Benfica è una partita valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

Cinque mesi dopo è di nuovo Inter contro Benfica. I nerazzurri ritrovano i lusitani, che lo scorso aprile rappresentarono uno degli ultimi due scogli prima della finale di Istanbul, poi persa di misura contro il Manchester City di Haaland e Guardiola.

All’epoca la squadra di Simone Inzaghi riuscì a prevalere (0-2 all’andata e 3-3 al ritorno) su un avversario che fino a quel momento aveva fatto benissimo e che veniva considerato un outsider credibile per arrivare in fondo alla competizione. Proprio a partire dal successo di Lisbona, l’Inter, reduce da un periodo complicato, prese la rincorsa per chiudere (quasi) in bellezza la sua stagione, inanellando vittorie su vittorie, tra cui quelle in semifinale con il Milan ed in Coppa Italia contro la Fiorentina. Lautaro Martinez e compagni oggi restano i grandi favoriti per il primo posto nel girone insieme ai portoghesi ma l’inizio delle rispettive avventure non è stato dei migliori. L’Inter è stata frenata dalla Real Sociedad: dopo un brutto primo tempo a togliere le castagne dal fuoco ad Inzaghi ci ha pensato il solito Lautaro, che ha siglato il gol del pareggio a tre minuti dalla fine (1-1).

Il centravanti argentino si è preso la copertina anche sabato, entrando nella ripresa e realizzando ben quattro reti alla Salernitana (0-4). Tre punti che hanno permesso ai nerazzurri di mettersi subito alle spalle la prima sconfitta stagionale con il Sassuolo (1-2) e rispondere ai cugini del Milan, con i quali adesso condividono la vetta della classifica.

Per entrambe un avvio in salita

Il Benfica finora ha perso solo due partite tra coppe e campionato. Ma una di queste rischia di condizionare il suo percorso in Champions League.

Due settimane fa gli austriaci del Salisburgo hanno espugnato a sorpresa 2-0 il Da Luz di Lisbona, approfittando dell’inferiorità numerica dei lusitani dal 13′ del primo tempo per via dell’espulsione del difensore Antonio Silva. Nel gruppo D l’unica squadra ancora inchiodata a quota zero punti è proprio quella di Roger Schmidt, che però si è prontamente riscattata nella Liga Portugal. Venerdì scorso, infatti, un gol di Angel Di Maria, in estate ritornato nella capitale portoghese dopo 13 anni, ha risolto O Clássico con il Porto, battuto 1-0 al Da Luz. Si tratta della sesta vittoria consecutiva in campionato per il Benfica, sconfitto solamente all’esordio dal Boavista al termine di un pirotecnico 3-2. Un successo, quello con il Porto, che è valso il sorpasso sugli stessi Dragoes ed il secondo posto solitario dietro alla capolista Sporting. Schmidt a Milano schiererà la formazione tipo: mancherà solo lo squalificato Antonio Silva. Nell’Inter invece Inzaghi ha gli uomini contati in attacco dopo l’infortunio occorso ad Arnautovic. Assenti anche Frattesi e, probabilmente, Cuadrado.

Come vedere Inter-Benfica in diretta tv in chiaro e streaming

Inter-Benfica è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Meazza” di Milano. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Inter-Benfica sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5 e in diretta streaming gratuita su Mediaset Play.

Il pronostico

Il Benfica avrà pure toppato l’esordio con il Salisburgo ma resta un avversario da prendere con le pinze. E dopo la sconfitta con gli austriaci gli uomini di Schmidt sanno che il margine di errore è molto più ridotto. L’Inter non ha particolarmente entusiasmato nella gare successive alla vittoria roboante derby con il Milan ma rimane una spanna sopra rispetto ai portoghesi: la bella affermazione di Salerno ha dimostrato che la sconfitta con il Sassuolo era solo uno dei più classici incidenti di percorso. Nerazzurri favoriti in una gara da almeno tre gol complessivi, trend che finora si è sempre registrato nelle partite disputate dal Benfica fuori casa.

Le probabili formazioni di Inter-Benfica

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Bah, Otamendi, Morato, Ausrnes; João Neves, Kökçü; Di María, Rafa, João Mário; Musa.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1