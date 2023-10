Gratta e Vinci, l’isola della felicità: tre super vincite in pochi giorni

Gratta e Vinci, l’isola della felicità: triplo colpo in pochissimi giorni. Oltre un milione di euro di vincita con tre tagliandi diversi. Ecco quello che è successo

Oltre un milione di euro di vincita in pochi giorni. Tre Gratta e Vinci diversi, ma una sola Regione che è riuscita nel colpo grosso. Quello che cambia la vita. In tutti e tre casi eh, perché si tratta come detto di tre colpi diversi.

La Dea Bendata in questo caso ha deciso di baciare la Sardegna. Nell’isola infatti, così come racconta Agimeg.it, nello spazio di pochissimi giorni sono stati vinti tantissimi soldi, oltre un milione di euro. Qualcuno si sarà sentito “male” per la felicità, soprattutto quello che è riuscito a vincere un milione di euro. Ma entriamo nel dettaglio delle vincite e vediamo con quali tagliandi sono stati portati a casa.

Gratta e Vinci, ecco i tagliandi vincenti

“Il primo colpo è arrivato a Cagliari, grazie ad un Gratta e Vinci della serie Nuovo 100X. Un fortunato giocatore, grattando questo tipo di tagliando, ha infatti scoperto di aver cambiato vita grazie alla ricchissima vincita di 1 milione di euro”.

Il colpo da 200mila euro, quello minore, invece è stato fatto con il tagliando Numeri Fortunati. Un colpo incredibile, visto che si parla di un biglietto di solamente 3 euro che ha regalato la vincita massima. Duecentomila euro, appunto, cosa che non succede spesso, è evidente, con questi Gratta e Vinci che hanno un costo minore sul mercato. In questo caso è successo a Sassari.

Infine, a Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari, il biglietto Colpo Ricco ha regalato la bellezza di 100mila euro. Una tripletta clamorosa, una di quelle che difficilmente si potranno ripetere. La Sardegna quindi baciata dalla fortuna nei primi giorni di autunno. Una nota: in questo caso manca il Miliardario, quel Gratta e Vinci che come vi abbiamo raccontato nel corso di questa estate ha regalato moltissime vincite a chi ha deciso di comprarlo.