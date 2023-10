Napoli-Real Madrid, Champions League: tv, probabili formazioni, pronostici

Napoli-Real Madrid è una partita valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

Ritorna la musichetta della Champions League al “Maradona” e ritorna per la prima volta da avversario anche Carlo Ancelotti, che guidò il Napoli per poco più di un anno dall’estate 2018 all’autunno 2019, quando fu costretto a fare i conti con uno dei pochi esoneri della sua carriera di allenatore, costellata di trionfi e successi.

Con la piazza partenopea, tuttavia, la famosa “scintilla” non scoppiò mai. E fu controverso pure il rapporto con il patron Aurelio De Laurentiis, al punto che il suo allontanamento ancora adesso è motivo di discussione alle falde del Vesuvio. Ancelotti oggi è diventato di nuovo “Re Carlo” a Madrid dopo aver riportato il Real sul tetto d’Europa e del mondo lo scorso anno. Nel suo futuro c’è l’intrigante incarico di commissario tecnico del Brasile ma per il momento il tecnico di Reggiolo pensa solamente ai Blancos e dopo una stagione sottotono è ancora affamato di vittorie. Trascinato dai gol del suo nuovo acquisto estivo, l’inglese Jude Bellingham, il Real Madrid è riuscito a sopperire alle assenze di pezzi da novanta come il portiere Courtois e il brasiliano Vinicius – rientrato solo da qualche giorno – e con otto vittorie in nove partite si trova al comando sia della Liga (21 punti, a +1 sul Barcellona) sia del girone di Champions League, vetta che condivide proprio con il Napoli.

Otto vittorie in nove partite finora per i Blancos

Nella prima giornata, però, quanta fatica per avere la meglio sull’Union Berlino: tedeschi piegati solo in pieno recupero da un gol del solito Bellingham (1-0).

In campionato, invece, il Real ha sbagliato esclusivamente il derby madrileno con l’Atletico Madrid, perdendo 3-0 al Metropolitano. Gli uomini di Ancelotti si sono rialzati immediatamente, battendo prima il neopromosso Las Palmas con un comodo 2-0 e poi sbaragliando il Girona (0-3) nell’ultimo turno, una squadra che fino a sabato scorso non aveva ancora perso. Il Napoli invece sembra essersi sbloccato dopo un inizio a dir poco tribolato, in cui la piazza aveva iniziato a chiedere la testa di Rudi Garcia.

Il tecnico francese ora invece può respirare grazie ai due successi di fila contro Udinese e Lecce, con gli azzurri che hanno ritrovato Osimhen e Kvaratskhelia: quattro gol ai friulani ed altrettanti ai salentini, incassandone solamente uno. Per il Napoli, sulla carta, è uno scontro diretto per il primo posto nel girone dopo il successo di misura all’esordio in casa del Braga, abbattuto grazie ad un’autorete di Niakaté nel finale. Garcia conferma la coppia di centrali formata da Natan e Ostigard: assenti Juan Jesus e Rrahmani. Emergenza in difesa anche per il Real Madrid, che non potrà fare affidamento né su Militao né su Alaba.

Come vedere Napoli-Real Madrid in diretta tv in chiaro e streaming

Il pronostico

I due precedenti più recenti risalgono al 2017, quando Napoli e Real Madrid si affrontarono agli ottavi di finale, sempre Champions League: i Blancos ebbero la meglio sia all’andata che al ritorno con il risultato di 3-1. Gli azzurri nelle ultime due partite hanno dato importanti segnali di ripresa dopo un inizio complicato ma il Real resta sempre il Real e con questa competizione i madrileni, come al solito, si esaltano. La squadra di Ancelotti è favorita ma difficilmente non riuscirà a tenere la porta inviolata contro un Napoli che finora è rimasto a secco di gol solamente nella partita con il Bologna in campionato.

Le probabili formazioni di Napoli-Real Madrid

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Østigård, Natan, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zieliński; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Camavinga; Modrić, Tchouaméni, Valverde; Bellingham; Joselu, Vinícius Jr.

Il Napoli riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-2