Roma-Frosinone, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Il neopromosso Frosinone si presenta al primo dei quattro derby regionali contro Roma e Lazio in una posizione di classifica insolita ed impossibile da pronosticare fino ad un mese fa. I ciociari, dopo sei giornate, sono ottavi a quota 9 punti ma soprattutto davanti ad entrambe le squadre capitoline, che stanno procedendo in maniera decisamente più lenta del previsto. Per quanto riguarda la Roma, ormai non è più esagerato parlare di crisi.

Da inizio millennio, infatti, i giallorossi solo tre volte avevano iniziato così male: gli uomini di José Mourinho sono sedicesimi, a +2 sulla zona retrocessione, con un misero bottino di una vittoria, due pareggi e tre sconfitte. Non un rendimento da squadra che deve puntare alla qualificazione alla Champions League, insomma. Preoccupante la sconfitta di Marassi rimediata giovedì scorso contro il Genoa di Alberto Gilardino, un 4-1 senza alcuna possibilità di appello che ha evidenziato tutte le lacune, difensive ed offensive, della formazione allenata dal tecnico portoghese. Lo stesso tecnico si è presentato davanti alle telecamere sconsolato e forse per la prima volta da quando allena nella Capitale anche lui è finito nel mirino delle critiche. Contro il Frosinone, match che arriva alla vigilia dell’impegno di Europa League con lo Slavia Praga, non sono ammessi altri errori per evitare di compromettere una stagione già dopo le prime giornate. La Roma ritroverà un suo ex allenatore (e giocatore), Eusebio Di Francesco, che in Ciociaria sta provando a rilanciare la sua carriera dopo tre esperienze molto negative. I giallazzurri non perdono dalla prima giornata e giovedì hanno fermato pure la Fiorentina (1-1), raggiunta nella ripresa da Soulé.

Roma-Frosinone: le ultime notizie sulle formazioni

La Roma ha sì segnato 13 gol ma ne ha subiti ben 11 (terza peggior difesa del torneo). E in difesa sarà nuovamente emergenza per Mourinho, che perde anche Llorente. Senza Smalling e Kumbulla, il tecnico portoghese dovrà probabilmente arretrare Cristante al centro della retroguardia, tra Mancini e N’Dicka. Confermato il 3-5-2 visto a Genova, con Lukaku e Dybala che avranno sulle loro spalle il peso dell’attacco.

Di Francese deve fare a meno di Harroui e Gelli, che ne avranno ancora per un po’, mentre Kaio Jorge e Lirola invece restano in dubbio. La novità rispetto alla Fiorentina potrebbe essere la presenza di Garritano a centrocampo al posto di Brescianini.

Come vedere Roma-Frosinone in diretta tv e in streaming

Il pronostico

La Roma ha fatto quattro su quattro contro il Frosinone nelle due stagioni in cui i ciociari hanno frequentato la massima serie, partite in cui i gol complessivi solo in un’occasione sono stati meno di tre. I giallorossi giocheranno di nuovo davanti ad un Olimpico pieno ed avranno bisogno di tutto il supporto del loro caloroso pubblico per uscire da una situazione diventata davvero rovente. Si può dare fiducia alla squadra di Mourinho in una gara in cui le reti non dovrebbero mancare: ne prevediamo almeno tre complessive.

Le probabili formazioni di Roma-Frosinone

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, N’Dicka; Kristensen, Aouar, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Garritano; Soulé, Cheddira, Baez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1