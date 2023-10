Betis-Valencia, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Betis-Valencia è una partita dell’ottava giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00 probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Non vince da quattro partite il Betis, compresa quella di coppa. E per una squadra come quella di Pellegrini non è un dato di poco conto. Tant’è che al momento si trova addirittura anche alle spalle del Valencia, che la sua stagione l’ha iniziata discretamente, non c’è dubbio, ma che sulla carta è inferiore agli andalusi, che hanno obiettivi diversi per questa stagione.

Dopo il colpaccio contro l’Atletico Madrid, incontrato prima del debutto in Champions League e distrutto al Mestalla, gli ospiti hanno prima pareggiato in trasferta contro l’Almeria e poi hanno perso in casa contro la Real Sociedad. Ecco, ritornano in casa valenciana sempre i soliti problemi, quelli di una mancanza incredibilità di continuità che è un malessere che si ripete quasi sistematicamente ogni stagione. Come non ricordare le ultime: con un avvio entusiasmante e poi la ricerca di una salvezza che lo scorso anno è arrivata solamente nelle ultime giornate. Insomma, nessuno vorrebbe rischiare, ma oggettivamente il Betis è più forte e in questa partita dovrebbe pure riuscire a prendersi l’intera posta in palio, mettendo così la freccia in classifica e tornando in posizioni di classifica più consone alla squadra di Pellegrini.

Dove vedere Betis-Valencia in diretta tv e streaming

Betis-Valencia è una gara valida per l’ottava giornata della Liga ed è in programma domenica alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Una gara, quella che si giocherà a Siviglia, da almeno tre reti complessive. Il Betis in ogni caso è in grado e sicuramente ci riuscirà a prendersi l’intera posta in palio. Troppo ghiotta l’occasione per superare in classifica il Valencia per non sfruttarla a dovere.

Le probabili formazioni di Betis-Valencia

BETIS (4-2-3-1): Bravo; Ruibal, Pezzella, Riad, Abner; Rodriguez, Carvalho; Diao, Isco, Rodri; Iglesias.

VALENCIA (4-2-3-1): Mamardashvili; Correia, Diakhaby, Ozkacar, Gaya; Pepelu, Guerra; Perez, Almeida, Lopez; Duro.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1