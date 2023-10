I pronostici di domenica 1 ottobre: in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e altri campionati minori.

Sarà una domenica di Serie A non particolarmente ricca di partite, ce ne sono in programma soltanto quattro. Riflettori puntati in modo particolare sul big match da gol tra Atalanta e Juventus e sul posticipo serale della Roma, che dopo la disfatta di Marassi contro il Genoa proverà a risollevarsi battendo il Frosinone dell’ex Di Francesco.

Più ricco il programma della Ligue 1 francese, dove sono attese le vittorie interne di Nizza e Rennes contro Brest e Nantes.

Pronostici altre partite

Vittoria probabile anche per l’Atletico Madrid contro il Cadice nella Liga spagnola. A chi cerca partite da gol in giro per l’Europa il consiglio è di guardare a Heracles Almelo-Zwolle di Eredivisie, Darmstadt 98-Werder Brema di Bundesliga e Le Havre-Lille di Ligue 1.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Cremonese vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Cremonese-Parma, Serie A, ore 18:30

Vincenti

• Nizza (in Nizza-Brest, Ligue 1, ore 15:00)

• Rennes (in Rennes-Nantes, Ligue 1, ore 20:45)

• Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Cadice, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Heracles Almelo-Zwolle, Eredivisie, ore 14:30

• Darmstadt 98-Werder Brema, Bundesliga, ore 15:30

• Roma-Frosinone, Serie A, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Le Havre-Lille, Ligue 1, ore 15:00

• Sampdoria-Catanzaro, Serie B, ore 16:15

• Atalanta-Juventus, Serie A, ore 18:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Bari-Como, Serie B, ore 16:15)