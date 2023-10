Atalanta-Juventus, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Atalanta-Juventus è una partita valida per la settima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Un esame di maturità per entrambe. Lo è sicuramente per la Juventus dopo la striminzita vittoria sul Lecce nel turno infrasettimanale (1-0) che ha solo in parte cancellato la brutta sconfitta con il Sassuolo (4-2) di una settimana fa, il primo passo falso per gli uomini di Massimiliano Allegri. Ma vuole testare le sue ambizioni anche l’Atalanta, quarta in classifica proprio dietro ai bianconeri e reduce da due successi – tre, se consideriamo pure quello in Europa League con i polacchi del Rakow – contro Cagliari e Verona.

Una vittoria avrebbe un peso specifico non indifferente, soprattutto adesso che le distanze ai piani alti si sono di nuovo ridotte in seguito al capitombolo dell’Inter in casa con il Sassuolo. La Juventus, infatti, è tornata a -2 dalle milanesi, appaiate in vetta, mentre la Dea ha un solo punto in meno della Signora. Allegri contro i salentini ha ritrovato la difesa rocciosa dello scorso anno, in realtà poco impensierita da un Lecce troppo rinunciatario, ma per quanto riguarda il gioco espresso c’è da registrare un preoccupante passo indietro rispetto alle prestazioni convincenti con Udinese e Lazio. Sì, perché contro i giallorossi è andata in scena la versione sparagnina della Juventus, che in una delle poche sortite offensive è riuscita a bucare la difesa ospite con un gol dell’attaccante di riserva, Milik. Ha vinto di misura anche la squadra di Gian Piero Gasperini: per piegare il Verona è bastata una rete del centrocampista olandese Koopmeiners. Che l’allenatore degli orobici abbia sistemato qualcosa in difesa è sotto gli occhi di tutti, visto che per la terza gara di fila la sua Atalanta è riuscita a tenere la porta inviolata.

Atalanta-Juventus: le ultime notizie sulle formazioni

Nell’Atalanta è in dubbio De Ketelaere: l’ex milanista negli ultimi giorni ha lavorato a parte a causa di un risentimento muscolare al quadricipite sinistro ed è tutto da vedere se riuscirà a recuperare per la Juve. Nel caso in cui il belga dovesse dare forfait, sulla trequarti di fianco a Koopmeiners giocherà Pasalic, con Lookman nel ruolo di falso nueve. In difesa è ballottaggio tra Djimsiti e Scalvini, con quest’ultimo che potrebbe tornare dal 1′.

Ieri in conferenza stampa Allegri ha comunicato le defezioni di Milik e Vlahovic, entrambi assenti a Bergamo. Sarà dunque una Juventus rimaneggiata in attacco: accanto a Chiesa giocherà Kean. Dietro confermato Rugani al posto di Gatti. Sull’out sinistro c’è Cambiaso.

Come vedere Atalanta-Juventus in diretta tv e in streaming

La sfida tra Atalanta e Juventus, in programma domenica alle 18:00 al Gewiss Stadium di Bergamo, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Da quando sulla panchina della Dea siede Gasperini, l’Atalanta ha perso solamente quattro partite su 14 contro i bianconeri: l’ultima lo scorso maggio, quando Iling Junior e Vlahovic castigarono i nerazzurri (0-2) al Gewiss Stadium. La Juventus viene da due prestazioni sottotono, è vero, ma nelle gare precedenti ha dimostrato di poter “accendersi” in qualsiasi momento. E, rispetto alla sfida con il Lecce, stavolta sarà più semplice riuscirci grazie a quegli spazi che, quasi certamente, lasceranno scoperti gli orobici. Facile, dunque, immaginare che entrambe andranno a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Pasalic, Lookman.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Kean, Chiesa.

Atalanta-Juventus: chi vince? Atalanta

Pareggio

Juventus View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1