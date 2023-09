Sara Croce senza veli: il reel notturno stordisce i fan

Sara Croce, che sorpresa per i fan: il reel notturno senza veli ha lasciato tutti senza parole. Uno spettacolo mozzafiato.

L’ex Bonas di Avanti un Altro sa sempre come stuzzicare le fantasie dei fan. Questa volta Sara Croce ha proprio deciso di esagerare, con un reel senza veli in cui appare in tutto il suo splendore. La sensualità, nel video condiviso su Instagram, è veramente alle stelle: meravigliosa come sempre, la modella ed influencer ha stregato tutti con il suo sguardo magnetico.

Il suo percorso è cominciato tra le fila di Miss Italia. Classe 1998, nata a Garlasco, Sara Croce si è fatta notare fin da subito per il suo charme e la sua classe. Il concorso di bellezza si è concluso con un quarto posto e la vittoria della fascia di Miss Miluna Lombardia e Miss Tricologia. In seguito all’esperienza, la sua carriera di modella ha avuto inizio, tra sfilate e servizi fotografici.

Inoltre è approdata sul piccolo schermo, per la precisione a Ciao Darwin dove, nel 2019, ha lasciato il pubblico a bocca spalancata facendo il suo ingresso in studio nei panni di Madre Natura. Sara ha conquistato tutti grazie al sua fascino, che le ha permesso di farsi strada nel mondo dello spettacolo affermandosi come un’icona di sensualità e bellezza. La consacrazione, per lei, è arrivata ad Avanti un Altro.

Sara Croce, niente veli e sguardo magnetico: un colpo al cuore per i fan

Nel programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, la meravigliosa Sara ha indossato le vesti della Bonas. I telespettatori hanno perso subito la testa per lei, che ha saputo come fare breccia nel loro cuore grazie ad uno charme e ad una confidenza davvero unici. Oggi è una delle influencer e modelle più seguite e apprezzate del panorama, con un profilo Instagram da 1 milione di follower.

I suoi tanti e affezionati fan, sul social, hanno la possibilità di seguirla nella sua quotidianità. Tra viaggi, servizi fotografici ed eventi, la Croce non si dimentica mai di tenere aggiornati i suoi ammiratori, deliziandoli spesso con scatti e video in cui sfoggia tutto il suo splendore. Solamente in questi giorni, ha fatto girare la testa a tutti con il reel che vi proponiamo di seguito.

Nel video, Sara è semplicemente meravigliosa: il suo bellissimo viso in primo piano, con quegli occhi di ghiaccio capaci di stregare chiunque, ha mandato i follower in delirio. La modella, come si può notare, ha posato senza veli andando a stuzzicare ulteriormente le fantasie degli utenti. Elegante e sensuale, così ha steso i social.