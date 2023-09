Monaco-Marsiglia, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Monaco-Marsiglia è una partita della settima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici.

L’avventura in Ligue 1 dell’allenatore spagnolo Marcelino è durata solo sette partite. Prima del match di Europa League con l’Ajax, l’ex tecnico di Valencia e Athletic Bilbao, arrivato in estate al Marsiglia al posto del dimissionario Tudor, ha rassegnato a sua volta le dimissioni dopo aver ricevuto minacce da parte di alcuni tifosi durante la dura contestazione alla società scattata a causa dei deludenti risultati che hanno caratterizzato questa prima parte di stagione. Una su tutti, l’eliminazione dai preliminari di Champions League.

Quello marsigliese, si sa, è un ambiente tutt’altro che facile. Una “pentola a pressione” che è pronta a scoppiare dopo i primi risultati negativi. Il presidente Longoria, anche lui minacciato di morte dagli ultras – la polizia transalpina sta indagando sull’accaduto – ha scelto dunque di affidarsi ad un uomo di polso come Gennaro Gattuso, che ritorna in pista dopo la breve esperienza dello scorso anno a Valencia. Il tecnico calabrese dovrà cercare di mettere ordine in uno spogliatoio a pezzi. Il Marsiglia in campionato ha ottenuto solo due vittorie, contro Reims e Brest. L’unica sconfitta è arrivata domenica scorsa nel Le Classique con il Psg, un 4-0 che lascia davvero poco spazio all’immaginazione. Dopo l’addio di Marcelino in panchina si è seduto il traghettatore Abardonado: con lui al timone i provenzali hanno pareggiato 3-3 in Europa League in casa dell’Ajax – altra squadra che sta attraversando una crisi profonda – e sono naufragati a Parigi, incassando ben quattro reti.

Battesimo di fuoco per Gattuso

Per Gattuso un battesimo “di fuoco” in uno dei derby della Costa Azzurra con il Monaco. La squadra del Principato, dopo un ottimo inizio, è reduce dalla sua prima sconfitta.

Gli uomini di Adi Hutter sono appena caduti in un altro derby regionale, quello più sentito con il Nizza: il gol dell’ex atalantino Boga in pieno recupero (0-1) è stata una doccia freddissima che ha posto fine ad una serie positiva che durava da cinque giornate (tre vittorie e due pareggi). Contro i cugini rossoneri per la prima volta i monegaschi non hanno trovato la via del gol, insolito per quello che per ora è l’attacco più prolifico con 15 reti.

Come vedere Monaco-Marsiglia in diretta tv e in streaming

Monaco-Marsiglia è in programma sabato alle 21:00. La sfida si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Max (canale 205). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Marsiglia ha vinto gli ultimi due scontri diretti giocati nel Principato ma al momento non sembra in grado di poter ripetere il colpaccio al “Louis II”. La sensazione è che Gattuso avrà bisogno di tempo per rimettere le cose a posto: i monegaschi dovrebbero riuscire ad evitare la sconfitta in un derby da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Monaco-Marsiglia

MONACO (3-4-3): Köhn; Singo, Zakaria, Mangassa; Vanderson, Camara, Fofana, Jakobs; Minamino, Ben Yedder, Balogun.

MARSIGLIA (4-3-3): Pau Lopez; Clauss, Mbemba, Gigot, Renan Lodi; Rongier, Veretout, Ounahi; Ndiaye, Aubameyang, Vitinha.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1