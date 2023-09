Clermont-PSG, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Clermont-PSG è una partita della settima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 17:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici.

Il Psg aveva già indirizzato Le Classique con il Marsiglia quando la sua stella Kylian Mbappé è stata costretta ad abbandonare il campo per un problema muscolare. Ma stavolta i parigini hanno saputo fare a meno del loro fenomeno: dopo aver trovato il gol del vantaggio con Hakimi, i campioni di Francia in carica hanno finito per sovrastare i rivali più acerrimi grazie alle reti dei due nuovi attaccanti, Kolo Muani e Gonçalo Ramos (doppietta).

Un 4-0 senz’appello, la vittoria finora più larga per un Psg ancora troppo balbettante e che doveva farsi perdonare la sconfitta casalinga con il Nizza (2-3), la prima stagionale. Gli uomini di Luis Enrique si erano in parte già riscattati in Champions League con il Borussia Dortmund, battuto 2-0 al Parco dei Principi, ma in Ligue 1 i tre punti erano troppo importanti per evitare di perdere terreno nei confronti dello stesso Nizza, sorprendentemente secondo in classifica, e del Brest primo. C’è da dire, tuttavia, che il Marsiglia non si era presentato a Parigi nelle migliori condizioni possibili: pochi giorni prima, infatti, l’ormai ex allenatore Marcelino era stato “costretto” a dimettersi dopo le minacce da parte di alcuni tifosi, ed in panchina sedeva il traghettatore Abardonado. Al Psg serve dunque un’altra conferma per capire se i problemi siano alle spalle. Il test in questione si chiama Clermont, match che arriva alla vigilia della sfida di Champions con il Newcastle.

Mbappé sta meglio, ma non verrà rischiato

Difficilmente vedremo in campo Mbappé: l’asso della nazionale francese sta già meglio ma Luis Enrique non lo rischierà. Al suo posto partirà dal 1′ Gonçalo Ramos.

Ad ogni modo il Psg non dovrebbe correre grossi rischi sul campo di quella che, numeri alla mano, è finora la peggiore squadra del campionato. Gli uomini di Pascal Gastien, infatti, giacciono all’ultimo posto in classifica ed hanno conquistato a malapena un punto nelle prime sei giornate di Ligue 1. La loro difesa, con ben 12 gol subiti, è la più perforata insieme a quella del Lens, mentre per quanto riguarda le reti realizzate (5), solo il Lione ha fatto peggio. Domenica intanto è arrivata un’altra sconfitta sul campo del neopromosso Le Havre, che ha avuto la meglio 2-1 sui bluamaranto: inutile il gol del classe ’04 Konate.

Come vedere Clermont-PSG in diretta tv e in streaming

La sfida tra Clermont e PSG è in programma sabato alle 17:00. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Mbappé o non Mbappé, il Psg è apparso in crescita e, nonostante la probabile assenza del loro giocatore più rappresentativo, dovrebbe archiviare senza problemi la pratica Clermont, vendicando la sconfitta – per loro fortuna ininfluente – dello scorso giugno al Parco dei Principi (2-3), a titolo già vinto. I parigini chiuderanno verosimilmente in vantaggio entrambi i tempi di gioco.

Le probabili formazioni di Clermont-PSG

CLERMONT (3-4-3): Diaw; Seidu, Pelmard, Caufriez; Zeffane, Gonalons, Gastien, Allevinah; Cham, Nicholson, Rashani.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Gonçalo Ramos, Kolo Muani.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3