Nuovo Gratta e Vinci su Amazon: attento, rischi di perdere 15mila euro

Nuovo Gratta e Vinci su Amazon: stai attento, c’è il serio rischio di “perdere” almeno 15mila euro. Occhio a quello che fate

Il successo del Gratta e Vinci è sotto gli occhi di tutti. Ogni giorno, o quasi, arrivano notizie di vincite particolari, importanti, di quelle che fanno girare la testa e che cambiano decisamente la vita. Una vita che potrebbe essere cambiata anche in altri modi. Ad esempio? Beh, una proposta di matrimonio te la cambia, eccome.

Magari inaspettata. O magari pure aspettata. Ma di certo quando qualcuno davanti a te si presenta con l’anello allora qualcosa cambia. Fidatevi. Bene, torniamo al discorso che comunque che interessa a noi e che mette in evidenza come un Gratta e Vinci può cambiare la vita anche sotto questo aspetto. Su Amazon infatti, al costo di 6,50 euro – tolto l’anello, ovviamente – si può comprare un tagliando che sembra identico a uno che si trova in tabaccheria che si chiama Nuova Vita. Che però non mette in palio un premio in denaro, no no. Ma grattando si trova la scritta Vuoi Sposarmi, per quello che è un effetto che colpisce. Modica cifra, risultato assicurato. E obiettivo del Gratta e Vinci stravolto, visto che di soldi in questo caso non se ne vincono.

Nuovo Gratta e Vinci, il rischio è di perdere

Il rischio in questo caso è quello di perdere qualcosa. Perché secondo alcune analisi di alcuni siti specializzati, per organizzare un matrimonio il costo minimo è di almeno 15mila euro. Magari, direbbe qualcosa. Magari così poco. Perché tra abiti, fotografi, anelli, macchine a noleggio – se servono – fiori, bomboniere, cantanti, fuochi d’artificio in alcuni casi, regali ai testimoni, di soldi già in questo caso forse ne servono di più. No, non l’abbiamo dimenticato il banchetto nuziale. Quella è la parte più grossa.

Il sito matimonio.it, ad esempio, spiega che la media di un matrimonio in questo momento è di 24.500euro di spesa. Che ci sta. E lo stesso portale svela quali sono i metodi o i trucchi per risparmiare qualcosa. Quindi, tornando a noi: occhio a compare questo Gratta e Vinci. Che sì vi dà una gioia. Bella, bellissima. Ma con un occhio particolare al portafoglio.