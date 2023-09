Psg-Marsiglia, Ligue 1: diretta tv, formazioni, pronostici

Psg-Marsiglia è una partita della sesta giornata della Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: tv, probabili formazioni, pronostici

Due squadre impegnate in Europa anche se una, quella di Luis Enrique, ha avuto qualche giorno in più per riposare. E soprattutto il Psg sembra aver ingranato la marcia giusta dopo un avvio almeno in campionato un poco così: battere il Borussia Dortmund senza particolari problemi non è compito semplice. Ma c’è dell’altro ovviamente che fa pendere il pronostico verso la formazione di casa.

La settimana del Marsiglia, oltre il pareggio per 3-3 sul campo dell’Ajax in Europa League, è stata molto tormentata con le dimissioni di Marcelino. Al suo posto c’è Abardonado, ma non si sa fin quando rimarrà seduto sulla panchina di una squadra che ha visto anche il presidente al centro delle critiche feroci dei propri tifosi. Diciamo, usando un eufemismo, che la situazione non è delle più tranquille.

E questo non è altro che un ulteriore aiuto per il Psg che, oggettivamente, non ne avrebbe bisogno soprattutto se riuscisse ad esprimere tutte le potenzialità che ci sono in rosa. Da Hakimi e Mbappé, solo per citarne alcuni, ma c’è anche Kolo Muani ad esempio e tutti gli altri. Un vero e proprio squadrone che può dare fastidio a tutte le big europee, con un tecnico in panchina che ha dimostrato in più di un’occasione di essere un fuoriclasse.

Come vedere Psg-Marsiglia in diretta tv e in streaming

Psg-Marsiglia è in programma domenica alle 20:45. Il match valido per la sesta giornata della Ligue 1 si può vedere in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Di solito Psg-Marsiglia regala sempre delle belle emozioni e dovrebbe essere così anche questa volta. Una gara da almeno tre reti complessive con la possibilità che pure gli ospiti possano trovare la via della rete. Ma alla fine la vittoria se la prenderà la formazione di casa. Con la solita rete di Mbappé che non mancherà in una serata come queste.

Le probabili formazioni di Psg-Marsiglia

LIONE (4-2-3-1): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembele, Kolo Muani, Mbappe.

PSG (4-4-2): Lopez; Clauss, Mbemba, Balerdi, Lodi; Mughe, Rongier, Veretout, Correa; Oliviera, Aubameyang.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1