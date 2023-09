League Cup: i pronostici sulle altre partite del 26 settembre

League Cup, ritorna la Coppa di Lega inglese con le prime partite del terzo turno: trasferta ostica per il Wolverhampton.

Non solo Manchester United e Crystal Palace, pronti a darsi battaglia per la qualificazione al quarto turno. Oggi, in League Cup, la Coppa di Lega inglese, scendono in campo altri club che partecipano alla Premier League. Tra questi c’è pure il Wolverhampton, impegnato nella complicata trasferta di Ipswich, squadra che sta facendo benissimo in Championship.

I Tractor Boys sono primi in classifica insieme al Leicester (21 punti in 8 partite) e sognano la doppia promozione dalla League One alla massima serie, che non frequentano da un ventennio. Nei turni precedenti di League Cup hanno eliminato Bristol Rovers e Reading – quest’ultimo battuto dopo i calci di rigore – e adesso sembrano avere tutte le carte in regola per prendersi lo scalpo dei Wolves, reduci dal deludente pareggio di Luton che non gli ha consentito di abbandonare i bassifondi della classifica. Il Wolverhampton è troppo discontinuo e nella serata di Portman Road potrebbe approfittarne per far riposare qualche titolare: insomma, la League Cup non è certo la priorità ed una sorpresa può starci benissimo. Qualificazione alla portata invece per il Luton, ultimo in classifica in Premier League insieme alle altre due neopromosse Burnley e Sheffield United. Per gli Hatters è un inizio traumatico ma l’Exeter, club che milita in terza serie, non dovrebbe rappresentare un problema. I Grecians, peraltro, hanno perso tre delle ultime quattro partite.

Burnley di scena ad Exeter

Solamente un punto anche per il Burnley di Vincent Kompany, dominatore incontrastato dello scorso campionato di Championship. Il gioco troppo spregiudicato dell’ex capitano del Manchester City finora non sta pagando: 4 sconfitte ed un pareggio per i Clarets.

Burnley che tuttavia potrebbe trovare la seconda vittoria stagionale in coppa, dove ha già battuto il Nottingham Forest lo scorso agosto: previsto un successo largo in casa del Salford. Un’altra potenziale sorpresa potrebbe essere il passaggio del turno del Mansfield, club di League Two, ai danni del Peterborough, che invece milita in una categoria superiore, la League One. La favola del Sutton – capace finora di eliminare due squadre che partecipano ad un campionato di livello superiore – dovrebbe terminare in casa del Port Vale, quarto in classifica in League One. Avanzerà al turno successivo, infine, anche il Middlesbrough, che verosimilmente segnerà un buon numero di gol in casa del Bradford.

League Cup: probabili vincenti

Luton Town (in Exeter-Luton Town, ore 20:45)

Port Vale (in Port Vale-Sutton, ore 20:45)

Mansfield o pareggio (in Mansfield-Peterborough, ore 20:45)

Le partite da almeno un gol per squadra

Ipswich-Wolverhampton, ore 20:45

Mansfield-Peterborough, ore 20:45