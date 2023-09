Manchester United-Crystal Palace, League Cup: streaming, formazioni, pronostici

Manchester United-Crystal Palace è un match valido per il terzo turno di League Cup e si gioca martedì alle 21:00: statistiche, formazioni e pronostici.

Nella partita di sabato scorso contro il Burnley a Turf Moor si respirava già un’aria da ultima spiaggia per Erik ten Hag. Il tecnico del Manchester United, dopo aver perso tre delle prime cinque gare di campionato, non aveva alternative alla vittoria per evitare che la pressione sulle sue spalle salisse ulteriormente.

I tre punti sono arrivati, anche se dopo una prova tutt’altro che esaltante. Di bello c’è stato solo il gol decisivo di Bruno Fernandes, che ha trafitto i Clarets e tolto le castagne dal fuoco all’ex allenatore dell’Ajax. In ogni caso i Red Devils dovranno fare di più per riavvicinarsi al quarto posto, già distante cinque lunghezze, e tornare ad essere competitivi su tutti i fronti. Questa settimana, intanto, è quella del debutto in League Cup, competizione in cui avranno l’onore e l’onore di difendere difendere il titolo conquistato lo scorso inverno. Era febbraio quando il Manchester United batteva 2-0 il Newcastle a Wembley, aggiudicandosi il primo trofeo dopo sei anni di totale ed ingiustificata astinenza. L’esordio, tuttavia, non è dei più semplici, visto che affronteranno ad Old Trafford un club di Premier League, il Crystal Palace di Roy Hodgson.

Le Eagles sono reduci dallo 0-0 nel derby londinese con il Fulham, che gli ha permesso di voltare pagina dopo la sconfitta per 3-1 in casa dell’Aston Villa. La coerenza certamente non appartiene a Ward e compagni ma il bottino di 8 punti in sei partite è comunque soddisfacente per una squadra che deve puntare alla salvezza.

Come vedere Manchester United-Crystal Palace in diretta tv e streaming

Manchester United-Crystal Palace, valida per il terzo turno di League Cup, è in programma martedì alle 20:45. Si potrà vedere in diretta su DAZN, la piattaforma streaming in possesso dei diritti di trasmissione della Coppa di Lega inglese. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Saranno parecchi i cambi di ten Hag, che dovrebbe far debuttare dal 1′ l’ex Fiorentina Amrabat, arrivato nell’ultimo giorno di mercato. Tante novità anche nel Crystal Palace, motivo per cui diventa una gara difficile da leggere. Ad ogni modo l’idea di un colpaccio dei londinesi non ci convince: più probabile che assisteremo ad una sfida da gol, con il Manchester United favorito per il passaggio del turno.

Le probabili formazioni di Manchester United-Crystal Palace

MANCHESTER UNITED (4-3-3): Bayindir; Dalot, Lindelof, Evans, Reguilon; McTominay, Amrabat, Eriksen; Pellistri, Martial, Garnacho.

CRYSTAL PALACE (4-2-3-1): Henderson; Clyne, Richards, Holding, Mitchell; Riedewald, Hughes; Rak-Sakyi, Eze, Schlupp; Mateta.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1