Burnley-Manchester United, Premier League: formazioni, pronostici

Burnley-Manchester United è una partita della sesta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

Erik ten Hag sta vivendo il momento più complicato da quando è al timone del Manchester United. La pressione aumenta settimana dopo settimana per il tecnico olandese, arruolato lo scorso anno per replicare quanto di buono era riuscito a fare all’Ajax.

Nella sua prima stagione sulla panchina dei Red Devils non sono mancate le ombre, ma nel complesso è stata un’annata positiva, non fosse altro per il fatto che lo United ha riconquistato un posto fra le prime quattro – pur senza mai lottare per il titolo – e si è qualificato per la Champions League. Questa, però, deve essere la stagione della della conferma, quella in cui, giocoforza, bisogna alzare l’asticella: accontentarsi di un quarto posto, soprattutto dopo i soldi che la ricca proprietà sta continuando a spendere, potrebbe non bastare. Intanto c’è da fare i conti con un inizio da incubo: tre sconfitte nelle prime cinque giornate per il Manchester United, che non era mai partito così male nella sua storia ultracentenario. I Red Devils hanno fatto la voce grossa con le piccole – Wolverhampton e Nottingham Forest, battuti peraltro con grande fatica – ed hanno perso, anche abbastanza nettamente, contro Tottenham, Arsenal e Brighton.

La panchina di ten Hag vacilla?

Il numero di sconfitte è lievitato in settimana: nel match d’esordio in Champions League a Monaco di Baviera lo United si è arreso al Bayern al termine di un pirotecnico 4-3.

Protagonista in negativo è stato Onana, l’ex portiere dell’Inter, che a fine partita ha chiesto scusa ai suoi compagni davanti alle telecamere. Al di là del valore dell’avversario, la partita dell’Allianz Arena ha confermato le difficoltà della squadra di ten Hag, che è riuscita a tenere la porta inviolata solo una volta su sei. Un’eventuale capitombolo anche a Turf Moor contro il neopromosso Burnley, insomma, potrebbe far vacillare seriamente la panchina dell’ex allenatore dell’Ajax. Per quanto riguarda i Clarets, il gioco propositivo e spregiudicato di Vincent Kompany al piano di sopra per ora non sta funzionando: dopo una sequela di sconfitte il primo punto è arrivato soltanto una settimana fa contro il Forest.

Come vedere Burnley-Manchester United in diretta tv e in streaming

Burnley-Manchester United è in programma sabato alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205) e Sky Sport (canale 257). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Manchester United quasi obbligato a vincere per non acuire ulteriormente la prima crisi stagionale, che potrebbe anche portare a decisioni drastiche. Meglio non fidarsi, in ogni caso di questi Red Devils di nuovo sull’orlo di una crisi di nervi: il Burnley, come ha sempre fatto finora, se la giocherà a viso aperto e dovrebbe riuscire a segnare almeno un gol alla fragile retroguardia della squadra di ten Hag, una delle più battute della Premier League (10 gol subiti in cinque giornate) proprio insieme a quella dei Clarets.

Le probabili formazioni di Burnley-Manchester United

BURNLEY (4-2-3-1): Trafford; Roberts, Al-Dakhil, O’Shea, Taylor; Cullen, Brownhill; Zaroury, Ramsey, Koleosho; Amdouni.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Varane, Lisandro Martinez, Reguilon; Casemiro, McTominay; Garnacho, Bruno Fernandes, Rashford; Hojlund.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2