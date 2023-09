Atletico Madrid-Real Madrid, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Atletico Madrid-Real Madrid è una partita della sesta giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Fino al momento il cammino del Real Madrid di Carlo Ancelotti è stato netto: cinque partite di campionato, altrettante vittorie per i Blancos, che però adesso sono attesi dalla partite delle partite in Liga: il derby contro l’Atletico di Simeone.

Anche in Champions i madrileni del tecnico italiano sono partiti alla grande, perché oltre l’1-0 finale contro l’Union Berlino di Bonucci durante la settimana, quella dei padroni di casa nel nuovo Bernabeu è stata una prestazione che avrebbe sicuramente meritato un altro risultato. poco male, i tre punti sono andati comunque ad Ancelotti che sa benissimo però che questo match è ricco di insidie. Perché l’Atletico, oltre ad essere una buona squadra, arriva a questa sfida con la voglia di mettersi alle spalle il gol di Provedel arrivato al minuto 95 contro la Lazio, che ha fatto saltare la prima vittoria europea.

Dubbi di formazione ce ne sono soprattutto per i padroni di casa, con De Paul che dovrebbe essere ancora fuori così come Depay, due uomini che nessuno può regalare. Ma questo non fa cambiare comunque il nostro giudizio per il risultato di questo match: un derby è sempre un derby e, in generale, entrambi i club non è che stiano passando un enorme momento. Direte voi, ma il Real Madrid ha vinto sempre e avete ragione. Ma molto spesso lo ha fatto grazie alla giocata del singolo, quel Bellingham che fino al momento ha sempre fatto la differenza. Anche oltre il novantesimo. E questo ci dice che un match del genere potrebbe regalare un pareggio.

Dove vedere Atletico Madrid-Real Madrid in diretta tv e streaming

Atletico Madrid-Real Madrid è una gara valida per la sesta giornata della Liga ed è in programma domenica alle 21:oo. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Un derby è sempre un derby e regala emozioni. E in questo momento il match potrebbe realmente finire in pareggio. Una gara che almeno una rete per squadra la dovrebbe regalare. E tutti felici e contenti, o quasi. Di certo starebbe un poco più comodo agli ospiti, che rimarrebbero imbattuti e manterrebbero a debita distanza la squadra di Simeone.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Real Madrid

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Molina, Savic, Gimenez, Hermoso, Lino; Saul, Llorente, Barrios; Griezmann, Morata.

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Vazquez, Rufiger, Alaba, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Joselu.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1