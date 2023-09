Milan-Verona, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Milan-Verona è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Non sono bastati al Milan ben 25 tiri verso la porta avversaria, di cui 9 nello specchio, per abbattere il muro eretto martedì scorso dal Newcastle, tornato in Inghilterra con un punto prezioso in tasca che ha il sapore di una vittoria.

No, la Champions League non ha lenito le ferite lasciate dal derby con l’Inter, il quinto perso dai rossoneri in quest’anno solare, di sicuro il più pesante in termini di punteggio. I rossoneri una settimana fa hanno incassato una delle sconfitte più eclatanti nella storia della stracittadina con i nerazzurri, venendo travolti 5-1. Un risultato che ha subito riportato sulla terra Stefano Pioli e i suoi uomini: la stagione, infatti, era iniziata con tre vittorie consecutive, di cui una contro la Roma di José Mourinho all’Olimpico. Ma al primo vero esame il Milan ha mostrato i soliti limiti, gli stessi che nella passata stagione non gli avevano permesso di aggiudicarsi – ad eccezione forse della doppia sfida in Champions con il Napoli – i match più importanti. Una boccata d’ossigeno può dargliela un’eventuale affermazione con il Verona, protagonista finora di un buon avvio di stagione. Gli scaligeri sono reduci da un soporifero 0-0 con il Bologna, prima volta in quattro partite in cui sono rimasti a secco di gol dopo le due vittorie con Empoli e Roma e la sconfitta con il Sassuolo. La squadra di Marco Baroni per ora non ha neppure problemi di classifica, stazionando a quota sette punti insieme a Napoli, Frosinone, Torino e Fiorentina.

Milan-Verona: le ultime notizie sulle formazioni

Durante la sfida con il Newcastle si è fatto male Maignan, sostituito da Sportiello. Niente di grave per il francese ma potrebbe averne almeno per una settimana. Pioli non avrà neppure Loftus-Cheek, il cui posto verrà preso da Musah. In difesa Kjaer è in ballottaggio con Thiaw, mentre per quanto riguarda l’attacco scalpitano Okafor e Chukwueze.

Nel Verona non ci sarà l’infortunato Doig, andato a fare compagni in infermeria ad Henry, Braaf e Tchatchoua. In dubbio anche la presenza di Folorunsho. Sulla fascia destra spazio a Lazovic, a supportare l’unica punta Bonazzoli saranno infine Ngonge e Mboula.

Come vedere Milan-Verona in diretta tv e in streaming

La sfida tra Milan e Verona, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Verona da un po’ di tempo non è più “fatale” per il Milan, visto che i rossoneri hanno sempre avuto la meglio negli ultimi cinque precedenti, compreso quello dello scorso giugno che costrinse poi gli scaligeri a disputare lo spareggio per non retrocedere. Questa sarà una partita diversa, con il Milan obbligato a vincere per cancellare la debacle nel derby e i gialloblù che invece avranno poco da perdere. Non senza difficoltà, i rossoneri dovrebbero spuntarla anche stavolta ma è probabile che il Verona segni almeno una rete, com’è avvenuto nelle ultime quattro sfide, tutte molto prolifiche.

Le probabili formazioni di Milan-Verona

MILAN (4-3-3): Sportiello; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Lazovic; Ngonge, Mboula; Bonazzoli.

Il Verona riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1