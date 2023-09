Paige Spiranac, la dea del golf l’ha fatta grossa: selfie esplosivo

Paige Spiranac, la golfista più sexy di tutti i tempi tira fuori una super sorpresa per i fan: questo selfie è davvero illegale.

Duecentocinquantamila spettatori. Tanti ne sono attesi nella Capitale d’Italia dal 29 settembre al 1° ottobre, in occasione del weekend in cui si terrà l’attesissima Ryder Cup. Che, per i neofiti del settore, è il torneo di golf più importante al mondo. Quello più seguito, quello più famoso.

Il Team Europe di Luke Donald sfiderà il Team degli Stati Uniti, guidato invece da Zach Johnson, sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club. L’evento sarà trasmesso in diretta da Sky Sport e Rai e sarà accompagnato da una serie di appuntamenti imperdibili tanto quanto la gara in sé. A rendere il tutto ancor più speciale ci saranno vari campioni dello sport: il numero 1 al mondo del tennis, ossia Novak Djokovic, ma anche il pilota di F1 Carlos Sainz. E agli appassionati di golf non resta che sperare che anche lei, la dea di questo sport, faccia rotta su Roma per godersi la Ryder Cup.

Se non avete idea di chi sia la lei di cui stiamo parlando, sappiate che il suo nome è Paige Spiranac e che ama il golf più di qualunque altra cosa al mondo. Avrebbe voluto diventare una golfista professionista, ma il destino le ha riservato qualcos’altro di altrettanto appassionante. La splendida americana, classe ’93, è la Rachel Stuhlmann di questo sport: è, infatti, una delle maggiori influencer del golf.

Golf, prospettiva letale: che scollatura Paige Spiranac

Sul web, dicevamo, ha un seguito veramente pazzesco. Merito della passione che mette nel suo lavoro, certamente, ma anche della sua bellezza, che non può passare di certo inosservata nel momento in cui si approda sul suo profilo social.

Lei, che è figlia d’arte – i genitori sono stati entrambi atleti, il padre giocatore di football e la mamma ballerina professionista – allo sport ha sempre dato l’importanza che merita. Ha praticato atletica per diversi anni e il suo fisico lo dimostra. Paige Spiranac ha un corpo pazzesco, tonico e perfettamente allenato, ma anche caratterizzato da una serie di curve assolutamente stratosferiche.

Curve che le piace, giustamente e per ovvie ragioni, sfoggiare ogni giorno e nei modi più disparati. Date un’occhiata all’ultimo selfie pubblicato su Instagram, per esempio. La sexy golfista indossa un top dalla scollatura esagerata, che mette bene in evidenza il suo generosissimo ed esplosivo décolleté. Non vi stupiscano, quindi, i numeri dei like e dei commenti in calce a questa foto: tutto si può dire, fuorché Paige non meriti tutto questo entusiasmo.