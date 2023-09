Tennis, sul red carpet ci è andata giù pesante. L’abito di haute couture è sottile come un velo: si vede praticamente tutto.

Era trascorsa qualche settimana appena dalla rottura più chiacchierata del 2022, quando erano circolate le prime e scottanti indiscrezioni. Un lasso di tempo troppo breve, per non pensare che fosse stata causa sua. Per non credere che ci fosse stato lo zampino di un terzo incomodo, in quella storia ormai giunta al capolinea.

La verità, invece, è che lei non c’entrava assolutamente niente. Quando Matteo Berrettini l’ha conosciuta, la relazione con Ajla Tomljanovic era sì finita di recente, ma comunque ormai archiviata. Si sbagliava di grosso, quindi, chi aveva puntato il dito contro la sua fiamma di allora, la modella statunitense Meredith Mickelson. La splendida ragazza americana era piombata nella sua vita in un periodo molto delicato. Perché in quel momento il martello romano non faceva i conti solo con l’addio ad Ajla, ma anche con l’infortunio alla mano che, come noto, lo ha poi tenuto lontano dal campo per più di due mesi.

Si erano frequentati per un po’, dopodiché di lei si era persa ogni traccia. Segno che la loro frequentazione, consumatasi per lo più sullo sfondo della capitale italiana, non aveva dato i frutti sperati. Non c’era feeling, forse, o chissà, magari Berrettini non era ancora pronto per iniziare una nuova relazione. Dopo di lei ha frequentato anche Paola Di Benedetto e il copione, in linea di massima, era stato il medesimo. Neanche in quel caso, come ricorderanno i bene informati, era scoccata la scintilla. Ci è voluto l’arrivo inaspettato di Melissa Satta nella sua vita, perché il cuore guarisse una volta per tutte.

Tennis, l’ex fiamma di Berrettini manda in tilt i follower

Non sappiamo se la bella Meredith, come Matteo, abbia poi trovato l’amore. Sappiamo per certo, però, che quel flirt l’ha resa ancor più popolare. Se ai tempi della frequentazione con Berrettini di follower ne aveva 2 milioni e mezzo, adesso ne ha addirittura 3,5. Un numero davvero impressionante.

E non è solo merito di Matteo, naturalmente. La Mickelson è una delle modelle più affermate al mondo e non ci stupisce affatto che i suoi scatti, così incredibilmente sexy e accattivanti, incassino sempre un numero impressionante di like e di commenti.

Hanno fatto il pieno, in termini di interazioni, anche le foto che ha postato nelle scorse ore, relative ad un evento al quale aveva appena partecipato. L’ex fiamma di Berrettini indossava un abito di haute couture ricamato e completamente trasparente. Talmente trasparente che è possibile ammirare, senza bisogno di zoom, il delizioso tanga che aveva su in quell’occasione. E che, di sicuro, avrà contribuito a fare aumentare sempre più il numero dei suoi fan.