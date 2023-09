Lille-Reims, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Lille-Reims è una partita valida per la sesta giornata di Ligue 1 e si gioca martedì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici.

In Ligue 1, diversamente da quanto avviene in questi giorni nella maggior parte degli altri top campionati europei, non c’è alcun turno infrasettimanale.

La sfida tra Lille e Reims, infatti, altro non è che un posticipo della sesta giornata. Si gioca con qualche giorno di ritardo a causa del Mondiale di rugby, una delle cui sedi è proprio lo stadio “Pierre Mauroy”, casa della squadra allenata dall’ex tecnico della Roma Paulo Fonseca. Per i Dogues, finora sempre vincenti davanti al proprio pubblico, è un’occasione per fare un bel balzo in avanti ed approfittare dei passi falsi delle concorrenti per un posto in Europa. Il Monaco ha perso lo scontro diretto con il Nizza, il Lione non riesce a venire fuori dalla crisi nonostante il cambio di allenatore ed il Marsiglia è naufragato nel Classique con il Psg. In caso di vittoria, dunque, il Lille salirebbe a quota 11 punti, gli stessi dei parigini e dei monegaschi, attualmente terzi in classifica. In vetta invece c’è il sorprendente Brest, capace di vincerne due di fila contro Reims e Lione. David e compagni non scendono in campo da mercoledì scorso, quando hanno esordito con un successo per 2-0 in Conference League, ai danni degli sloveni dell’Olimpia Lubiana.

L’andamento in Ligue 1 invece per ora è poco regolare: in casa il Lille è stato praticamente perfetto (due vittorie su due e zero gol subiti), meno bene invece in trasferta.

Il Reims ha un punto in meno del Lille ma rispetto allo scorso campionato è poco continuo: dopo le due vittorie consecutive con Clermont e Montpellier sono arrivati un pareggio (2-2) in casa del neopromosso Metz e successivamente una sconfitta interna con il Brest (1-2). La squadra allenata dal belga Will Still dà l’impressione di essere troppo vulnerabile in fase di non possesso palla: in trasferta ha già incassato 5 gol in tre partite.

Come vedere Lille-Reims in diretta tv e in streaming

La gara tra Lille e Reims, in programma martedì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato francese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Fiducia nel Lille, che in casa finora non ne ha sbagliata praticamente nessuna e viene da una lunga imbattibilità casalinga. Il Reims subisce gol con grande facilità ma segna anche con una certa costanza: si profila un posticipo movimentato.

Le probabili formazioni di Lille-Reims

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Diakité, Yoro, Umtiti, Ismaily; Gomes, André; Yacizi, Cabella, Cavaleiro; David.

REIMS (4-3-3): Diouf; Foket, Agbadou, Abdelhamid, De Smet; Teuma, Richardson, Matusiwa; Ito, Diakité, Nakamura.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1