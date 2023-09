Calciomercato Milan, Balotelli è il vice-Giroud: “Eccomi”

Il mercato non ha portato a Pioli il vice-Giroud che serviva al Milan; e anche l’ex rossonero Mario Balotelli sottolinea la mancanza di un altro riferimento in attacco.

Mario Balotelli è intervenuto ai microfoni di TvPlay, nella trasmissione Vox To Box, per parlare di Milan e della necessità per Pioli di poter gestire un vice-Giroud.

“A me Pioli piace. Il problema del Milan di oggi è che, se Leao non sta bene, il Milan fa poco“, ha esordito Balotelli. “Il Milan è molto Leao-dipendente. Ha bisogno di un vice-Giroud… Be’, io sono qua“, ha continuato ridendo l’ex Inter, City e Milan.

“San Siro non è uno stadio come gli altri. Non tutti riescono a gestire le pressioni di quello stadio: non è per tutti i calciatori. Oltre ad acquistare giocatori forti, la dirigenza deve prendere calciatori con tanta, tanta personalità”.

L’intervistato ha poi parlato anche della sconfitta della Juventus contro il Sassuolo: “Vedere la Juve così fa male al cuore. Mentre su Szczesny ti dico che il primo goal subito è un errore, ma questi palloni sono difficili da prendere. Se li sottovaluti, subisci goal. Laurienté ha calciato davvero bene, il pallone va su, va giù… Non è così semplice. Poteva fare di più sicuramente, ma non è da massacrare”.

Balo ha poi descritto Roberto Mancini come un papà: “È stato importante per me ai tempi dell’Inter e del City. Ha sbagliato nell’ultima convocazione contro la Macedonia del Nord quando non mi ha chiamato… Ho rinunciato a determinate cose per giocare in campionati competitivi, e quelle cose le ho sofferte. Ma devo tanto a lui per la mia carriera. Capisco che quando entri nel giro della Nazionale, da allenatore, non tutto quello che vorresti puoi ottenere”.

L’attaccante, tornato da poche settimane in Turchia dopo essersi svincolato dal Sion, ha detto di apprezzare molto Vlahovic. “È fortissimo, ha cattiveria e senso del goal. Non sta incidendo perché è la squadra che non sta girando. Tre quarti della Serie A non è da Serie A. Ma Vlahovic è da Juventus. Si trova in una situazione difficile. Ronaldo e Messi sono gli unici due calciatori che, in una situazione complessa come quella che sta vivendo la Juve, potrebbero fare la differenza“.

Balotelli difende dalle critiche anche Garcia: “Io Garcia lo amo. Bisogna dare tempo, ragazzi. Agli allenatori va dato tempo. Io l’ho avuto al Marsiglia, per me è una bravissima persona e anche un bravo allenatore. Io ho avuto tanti allenatori bravi in carriera, ma lui è proprio bravo. Prima di andare in Svizzera, ho giocato con l’Adana un’amichevole contro il Napoli. Facemmo 2-2 contro prima dell’inizio del campionato: non avrei mai scommesso sulla vittoria dello scudetto del Napoli”.

L’intervistato ha poi spiegato di capire la reazione di Osimhen contro Garcia dopo essere stato cambiato. “Partita sullo 0-0, sbagli un rigore, vuoi vincere e vuoi fare goal. Magari in quel momento Osimhen pensava che bisognava mettere un altro attaccante per segnare”.

Poi Balotelli ha detto di preferire Thuram a Lukaku. “Per come intendo io il calcio, mi piace molto più Thuram. Ma negli anni dell’Inter di Conte, Lukaku è stato devastante. Thuram è più tecnico, più per gli scambi“.

“L’Inter quest’anno può vincere lo Scudetto“, ha concluso Super Mario. “La vedo in vantaggio rispetto a Juventus e Milan, in questo momento. Per come sono messe in campo oggi, sicuramente l’Inter sta meglio. Qualitativamente e numericamente è una squadra forte. Marko Arnautovic è fortissimo, è un buon acquisto per l’Inter. Gli auguro di ritornare il prima possibile, di fare i goal, di fare il jolly per la squadra“.