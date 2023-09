Camila Giorgi, oltre quello non si va | Anche l’abito è mini: fan in estasi

Camila Giorgi, guai ad oltrepassare quel “limite”: così la nuova foto della tennista marchigiana ha fatto girare la testa a tutti.

C’è un non so che di consolatorio, nel fatto che sia stata Maria Sakkari, alla fine, a vincere il Masters 1000 di Guadalajara. Il suo trionfo in Messico rende meno cocente, infatti, la sconfitta che Camila Giorgi ha subito durante la scorsa settimana per mano della campionessa greca.

Avrebbe potuto fermarla e riscrivere le sorti del torneo appena conclusosi? Forse sì, forse no, in fondo chi può saperlo? Nessuno, appunto. E alla diretta interessata, probabilmente, neanche interessa più di tanto, starsene lì a rimuginare su ciò che avrebbe potuto essere e che invece non è stato. L’atleta marchigiana è talmente razionale, talmente abituata alle strane dinamiche del tennis, da avere imparato da ormai molto tempo che è inutile crogiolarsi nei rimpianti. Che è molto meglio volgere lo sguardo al futuro e risparmiare le energie in vista degli appuntamenti che verranno, piuttosto che su quelli che ci si è già lasciati alle spalle.

E infatti, almeno a giudicare dal contenuto che ha postato nelle scorse ore sui social network, subito dopo la sconfitta subita in Messico ha fatto le valigie ed è rientrata in Europa. Presumiamo si trovi a Firenze, dove trascorre il tempo libero tra un torneo e l’altro, e immaginiamo che intenda passare qualche giorno in compagnia della sua famiglia.

Camila Giorgi, dopo le minigonne il miniabito

La sua stagione, tra l’altro, potrebbe essersi conclusa proprio a Guadalajara. Al momento, infatti, il suo nome non compare in nessuna delle entry list relative ai prossimi tornei in agenda. Camila, salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, non sarà né a Pechino né a Zhengzhou, né ad Hong Kong e né a Seoul.

Non c’è traccia della Giorgi neanche negli elenchi delle partecipanti ai 250 di Nanchang, di Cluj-Napoca e di Monastir, ragion per cui la tappa in Messico potrebbe essere stata per lei l’ultima dell’anno. A meno che, s’intende, la programmazione non sia ancora in fase di definizione e non abbia provveduto ad iscriversi agli eventi in programma da qui alla fine della stagione.

Per il momento, mentre attendiamo notizie ufficiali, dovremo quindi “accontentarci” di quel che posta sui social. Come la foto, pubblicata nelle scorse ore, in cui sfoggia il primo look autunnale dell’anno, con tanto di stivali al ginocchio. Ha indosso un abito più serioso dei look supersexy scelti per il Messico, ma corto abbastanza – sembra che oltre una certa lunghezza proprio non riesca ad andare – da aver fatto comunque girare la testa ai numerosi follower.