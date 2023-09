Sassuolo-Juventus, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Sassuolo-Juventus è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Max Allegri in una delle sue ultime interviste aveva candidamente ammesso di non essere più abituato a giocare una partita a settimana, esperienza che quest’anno gli tocca fare visto che la Juventus, sanzionata dalla Uefa, non partecipa ad alcuna competizione europea. Una situazione anomala ma che al contempo rilancia le ambizioni scudetto dei bianconeri. Rispetto alle altre pretendenti, infatti, hanno un vantaggio non indifferente.

Lo vedremo, in ogni caso, a partire da questa giornata di campionato, alla quale la Signora arriva da seconda della classe. Solo l’Inter capolista finora ha fatto meglio di Danilo e compagni, trascinati da un Vlahovic versione deluxe – quella vista a Firenze, per capirci – e da un ritrovato Chiesa, tornato ai livelli pre-infortunio. La Juventus una settimana fa ha superato il primo vero esame, battendo la Lazio di Maurizio Sarri 3-1 allo Stadium, proprio grazie ai gol dei due giocatori che negli ultimi anni ha pagato di più. Vlahovic e Chiesa sembrano beneficiare in realtà di un atteggiamento meno passivo della squadra, che trascorre molto più tempo nell’area avversaria rispetto allo scorso anno. In attesa che giochi l’Inter, i bianconeri hanno la possibilità di tornare in vetta, pur momentaneamente, in caso di vittoria al Mapei Stadium contro il Sassuolo. L’avvio degli emiliani è, nel complesso, deludente: i neroverdi hanno perso tre partite su quattro e la vittoria per 3-1 contro il Verona non può bastare per assolvere Alessio Dionisi e i suoi uomini. Allarmante il calo avuto sabato a Frosinone, dove hanno sprecato un prezioso doppio vantaggio (4-2).

Sassuolo-Juventus: le ultime notizie sulle formazioni

Non sono previsti cambi nel Sassuolo rispetto alla partita con il Frosinone. In porta andrà di nuovo Cragno, complice la lussazione con cui deve fare i conti Consigli, mentre alle spalle di Pinamonti agiranno Berardi (corteggiato a lungo dalla Juve in estate), Bajrami e Laurienté. I dubbi di Dionisi sono in difesa, dove Viti è in ballottaggio con Tressoldi.

Nella Juve si è fatto male Alex Sandro: l’infortunio dell’ex Porto riduce le opzioni difensive di Allegri, che schiererà il terzetto formato da Danilo, Bremer e Gatti. In mezzo più Miretti di Fagioli, sulla corsia destra il duello McKennie-Weah si preannuncia serrato.

Come vedere Sassuolo-Juventus in diretta tv e in streaming

Sassuolo-Juventus, in programma sabato alle 18:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Sassuolo si è aggiudicato due degli ultimi quattro precedenti, tra cui quello dello scorso aprile. Ma era un’altra Juventus: è presto per affermare che i bianconeri siano riusciti a risolvere tutti i loro problemi, però la sensazione è che Allegri abbia trovato quelle certezze che cercava da tempo ed i numeri sono lì a testimoniarlo. La pressione alta degli attaccanti juventini potrebbe essere un problema per la manovra, spesso troppo orizzontale degli emiliani: Juve favorita in una gara da almeno due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Juventus

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurientè; Pinamonti.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Il Sassuolo riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2