Bayer Leverkusen-Heidenheim, Bundesliga: tv, formazioni, pronostici

Bayer Leverkusen-Heidenheim è una partita della quinta giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: tv, pronostici.

Ritornare in testa alla classifica è l’obiettivo del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, una squadra che anche in Europa League nel corso della settimana ha dimostrato di vivere un buon momento di forma. Non si fanno dieci punti dopo quatto giornate per caso, e non si pareggia sul campo del Bayern Monaco per caso. No, non è una questione possibile questa.

Un impegno agevole per i padroni di casa, che ringraziano il calendario visto che adesso, dopo l’impegno in mezzo alla settimana che di energie mentali e fisiche ne porta via, affrontano una di quelle squadre che fino alla fine lotterà per rimanere nel massimo campionato tedesco, l’Heidenheim.

Il bottino di quattro punti fino al momento conquistato non è comunque male per gli ospiti, che hanno pareggiato sul campo del Borussia Dortmund alla seconda giornata prendendosi un lusso clamoroso, vale a dire quello di uscire indenni da una delle trasferte più difficili di tutto il campionato. Ma la sensazione, proprio in un momento come questo, è che sia più difficile e anche molto andare a giocare contro Xabi Alonso. Un tecnico che sta dimostrando di essere pronto al grande salto tant’è che si vocifera possa essere l’erede di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid l’anno prossimo. Ma questi sono discorsi che al momento interessano poco, quello che a noi interessa è cercare di capire come possa finire questo match.

Come vedere Bayer Leverkusen-Heidenheim in diretta tv e streaming

Bayer Leverkusen-Heidenheim è in programma domenica alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 256) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

C’è un solo precedente tra le due squadre: in coppa di Germania datato 2019 dove, clamorosamente, l’Heidenheim riuscì a eliminare il Bayer Leverkusen. Anche per prendersi una rivincita di quello che è stato, stavolta le cose andranno in maniera decisamente diversa. Vittoria dei padroni di casa in un match che dovrebbe anche regalare almeno tre reti complessive. Occhio alla possibilità che questa partita si sblocchi subito, vale a dire nei primi 45minuti. A favore del Bayer, ovviamente.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Heidenheim

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Frimpong, Tah, Tapsoba, Grimaldo; Palacios, Xhaka, Wirtz; Hofmann, Adli, Boniface.

HEIDENHEIM (4-5-1): Muller; Traore, Mainka, Siersleben, Fohrenbach; Dinkci, Maloney, Sessa, Thomalla, Beste; Kleindienst.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0