Formula Uno, Gp del Giappone: diretta tv, streaming, meteo e pronostico

Formula Uno, Gran Premio del Giappone, a Suzuka: Verstappen si riprende la pole con un tempo mostruoso. Lui è il grande favorito

Lo aveva detto giovedì, Max Verstappen. Lo ha fatto vedere ieri nelle prove libere, ci ha messo il colpo oggi, con la pole position. Domani il campione del Mondo olandese alla guida di una Red Bull velocissima vuole mettere la classica ciliegina sulla torta.

Il non aver vinto a Singapore ha lasciato strascichi, e poveri tutti gli altri, che hanno preso quasi mezzo secondo nelle qualifiche dal cannibale che vuole tornare alla vittoria. Verstappen ha fatto capire di volersi mettere subito alle spalle un Gran Premio non alla sua altezza e oltre le parole è passato decisamente ai fatti con un giro clamoroso, già il primo, poi ulteriormente migliorato al secondo tentativo. Sarà lui a partire davanti a tutti e sarà solamente lui il gestore della gara di domani mattina. Solamente lui, infine, la potrebbe perdere questa gara. E al momento non riusciamo proprio a capire come potrebbe fare.

Alle sue spalle si sono piazzate le due McLaren, con Piastri che partirà dalla prima fila mentre Norris dalla terza posizione davanti alla prima Ferrari, quella di Leclerc. In terza fila Perez accompagnato da Sainz. Delusione enorme per il messicano della Red Bull assai distante dal compagno di squadra che gli ha dato una vera e propria lezione. Già è forte di so, Max, figuriamoci cosa riesce a fare quando ha il dente avvelenato. Dopo quanto visto dalla pole, impossibile pensare che ci possano essere dei ribaltoni. Sì, davvero impossibile.

Formula Uno, dove vedere il Gran Premio in diretta tv e streaming

Il Gp del Giappone, sul circuito di Suzuka, è in programma domani, domenica 24 settembre alle 7:00. Sarà visibile in diretta tv e in esclusiva sul canale dedicato: Sky Sport F1 HD al canale 207 del telecomando. C’è anche la possibilità di seguirle in streaming, grazie all’applicazione Sky Go e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La gara sarà trasmessa in chiaro ma in differita anche su Tv8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite) e sul sito Tv8.it in streaming. In questo caso l’orario per vedere il Gran Premio è alle 15:30.

Condizioni meteo

Zero possibilità di pioggia in Giappone. Quindi gara che si correrà su una pista asciutta così come è stato per tutto il weekend sia nelle libere che nelle qualifiche.

Il pronostico

Come detto prima solamente Max Verstappen potrebbe perdere questa gara e come detto prima non riusciamo a capire come questo potrebbe succedere. Sarà bagarre dietro però: si le McLaren sono veloci ma occhio alla qualità di Leclerc che sogna il podio dopo aver visto domenica scorsa il proprio compagno di squadra salire su quello più alto. Il monegasco potrebbe finire tra i primi tre.