Sheffield United-Newcastle, Premier League: tv, formazioni, pronostici

Sheffield United-Newcastle è una partita della sesta giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: tv, formazioni, pronostici.

Dopo la gara contro il Milan in Champions League, in molti si sono chiesti come fosse possibile che il Newcastle di Howe avesse potuto chiudere al quarto posto la scorsa stagione in Premier League. Un segnale: non tutti hanno seguito quello che i bianconeri d’Inghilterra sono stati in grado di fare nel corso di un’annata davvero incredibile. Quella attuale, però, non è iniziata nel migliore dei modi.

Quella tenuta difensiva che ha portato ad un clamoroso quarto posto si è un poco persa. Sì, proprio così, perché dopo cinque giornate, con sei punti in classifica, sono stati già sette i gol presi da Tonali e compagni. Tanti, troppi, per una squadra che vorrebbe ripetersi ma che sa che è molto difficile. Certo, contro lo Sheffield, che fino al momento di punti ne ha conquistato solamente uno, il compito non dovrebbe essere così arduo.

Un pareggio contro l’Everton per i padroni di casa, poi solamente sconfitte. Ovvio che si spera che le scorie europee possano fare la differenza nella giornata di domani in campionato, ma il Newcastle è oggettivamente più forte in tutti i settori del campo e potrebbe riuscire a conquistare una vittoria che potrebbe essere davvero assai importante per dare fiducia ad un gruppo ancora alla ricerca non solo della migliore condizione fisica, ma anche del giusto equilibrio tattico.

Come vedere Sheffield United-Newcastle in diretta tv e in streaming

Sheffield United-Newcastle è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205), Sky Sport 4K (canale 213) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Ci sta una vittoria del Newcastle contro una squadra che ha iniziato malissimo la stagione. Ok le scorie fisiche e mentali della Champions League, ma il divario in campo è troppo importante per non vedere favoriti i bianconeri. Una gara che di grosse emozioni non ne dovrebbe regalare, quindi con meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Sheffield United-Newcastle

SHEFFIELD UNITED (3-5-2): Foderingham; Ahmedhodzic, Egan, Robinson; Bogle, Souza, Hamer, Thomas; McAtee; Traore, Archer.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Guimaraes, Tonali; Gordon, Isak, Barnes.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1