Brighton-Bournemouth, Premier League: tv, formazioni, pronostici

Brighton-Bournemouth è una partita della sesta giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: tv, formazioni, pronostici.

La prima storica partita in Europa del Brighton di De Zerbi non è stata sicuramente da ricordare. Gli uomini del tecnico italiano, giocando comunque la solita partita, hanno perso tre a due in casa contro l’Aek Atene. Uno stop quasi inaspettato, ma che ci può stare: al di fuori dell’Inghilterra di esperienza non ce n’è.

I padroni di casa quindi si rituffano in campionato dove sono quinti in classifica ospitando il Bournemouth. E il Brighton arriva a questo match dopo aver espugnato nello scorso weekend l’Old Trafford di Manchester. Una vittoria importantissima per i ragazzi del tecnico italiano, che sono distanti solamente tre lunghezze della vetta della classifica di Premier League ma che è evidente non è che abbiano come obiettivo quello di vincere il campionato. Le favole, tipo quella del Leicester guarda il caso di un altro allenatore italiano, succedono una volta sola. Ma un posto europeo, come l’anno scorso, potrebbe arrivare.

Una vittoria ci sta, nonostante le fatiche di giovedì sera. Anche perché il Bournemouth ha solamente tre punti in classifica: arrivati solamente grazie ad altrettanti pareggi. Certo, l’ultimo è stato in casa contro il Chelsea, con un poco di sofferenza, ma è stato pur sempre un punto strappato ad una squadra che ha speso milioni e milioni di euro sul mercato.

Come vedere Brighton-Bournemouth in diretta tv e in streaming

Brighton-Bournemouth è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205), Sky Sport 4K (canale 213) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Una vittoria del Brighton ci può stare. Gli uomini di De Zerbi che hanno assaporato le difficoltà europee si rituffano in Premier League con la voglia di continuare a vincere in campionato rimanendo così nelle zone che contano della classifica del massimo campionato inglese. Una sfida che alla fine del novanta minuti potrebbe pure regalare almeno tre reti complessive. E anche un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Brighton-Bournemouth

BRIGHTON (4-2-3-1): Steele; Veltman, Webster, Van Hecke, Estupinan; Gilmour, Dahoud; Adingra, Lallana, Mitoma; Welbeck.

BIURNEMOUTH (4-2-3-1): Neto; Aarons, Zabarnyi, Kelly, Kerkez; Billing, Cook; Tavernier, Christie, Sinisterra; Solanke.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1