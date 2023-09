I pronostici di sabato 23 settembre: dopo la prima giornata della fase a gironi delle coppe europee tornano in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1.

La quinta giornata di Serie A prosegue sabato con altre tre partite. Il Milan dopo la batosta del derby con l’Inter e lo sfortunato pareggio di Champions League, vuole rimettersi in carreggiata: contro il Verona missione alla portata. La Juventus proverà ad approfittare delle attuali difficoltà del Sassuolo, mentre la Lazio se la vedrà col Monza.

Tra le big d’Europa in campo oggi quelle maggiormente accreditate per il successo sono il Manchester City in Premier League contro il Nottingham Forrest e il Barcellona nella Liga spagnola contro il Celta Vigo.

Pronostici altre partite

A chi cerca spettacolo e gol il consiglio è di guardare con attenzione ad altre partite di Premier League e Bundesliga: Burnley-Manchester United con Onana ancora nell’occhio del ciclone, Union Berlino-TSG Hoffenheim, Borussia Dortmund-Wolfsburg e Werder Brema-Colonia.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Milan segna tra due e quattro gol in Milan-Hellas Verona, Serie A, ore 18:00

Vincenti

• Manchester City (in Manchester City-Nottingham Forrest, Premier League, ore 16:00)

• Barcellona (in Barcellona-Celta Vigo, Liga, ore 18:30)

• PSV Eindhoven (in Almere City-PSV Eindhoven, Eredivisie, ore 20:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Borussia Dortmund-Wolfsburg, Bundesliga, ore 15:30

• Sassuolo-Juventus, Serie A, ore 18:00

• Barcellona-Celta Vigo, Liga, ore 18:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Union Berlino-TSG Hoffenheim, Bundesliga, ore 15:30

• Werder Brema-Colonia, Bundesliga, ore 18:30

• Burnley-Manchester United, Premier League, ore 21:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Brentford-Everton, Premier League, ore 18:30)