Lazio-Monza, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lazio-Monza è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: formazioni, pronostici, tv e streaming.

La Lazio è riuscita ad evitare la sconfitta contro l’Atletico Madrid nella prima giornata della fase a gironi della Champions League grazie al suo portiere, Provedel. Un’inzuccata dell’estremo difensore biancoceleste ha permesso alla squadra allenata da Maurizio Sarri di riacciuffare i Colchoneros dell’ex Simeone a tempo ormai scaduto e scongiurare quello che sarebbe stato il quarto k.o. nelle prime cinque gare stagionali.

Francamente i capitolini non meritavano di perdere dopo un primo tempo quasi dominato, in cui l’Atletico era passato in vantaggio grazie ad un tiro di Barrios deviato in porta da Kamada. Tuttavia, non ci si può appellare solo alla sfortuna per descrivere quest’inizio di stagione tutt’altro esaltante da parte della Lazio, reduce dalla netta sconfitta contro la Juventus in campionato (3-1). Perdere a Torino ci sta, ma a preoccupare il tecnico toscano è la prestazione sottotono, condita da alcune disattenzioni difensive che una squadra ambiziosa come quella biancoceleste non può commettere. Ridimensionata, dunque, la vittoria – l’unica, al momento – conquistata prima della sosta per le nazionali al “Maradona” di Napoli, dove il passivo (1-2) avrebbe potuto essere ben più ampio per i partenopei.

Sono già diversi, intanto, i punti da recuperare nei confronti delle concorrenti: la Lazio ne ha solo tre, visto che nelle prime due giornate si era arresa anche a Lecce e Genoa.

Davanti agli uomini di Sarri c’è pure il Monza, che di punti ne ha 4, ma dà l’impressione di essere un po’ involuto rispetto allo scorso anno. I brianzoli per adesso hanno battuto solo l’Empoli, perdendo nettamente contro Inter e Atalanta e non andando oltre un pareggio casalingo con il Lecce (1-1). In attesa che si sblocchi il nuovo acquisto Colombo, tocca al centrocampista Colpani, già arrivato a quota tre gol, trainare i biancorossi.

Lazio-Monza: le ultime notizie sulle formazioni

Sarri medita di cambiare qualcosa rispetto alla gara con l’Atletico: a centrocampo Kamada si alternerà con Guendouzi, mentre in difesa Patric potrebbe far rifiatare Romagnoli. Indisponibile Pellegrini, mentre Pedro insidia uno tra Felipe Anderson e Zaccagni in attacco.

Dall’altro lato, Palladino recupera il portiere titolare Di Gregorio: dopo il colpo alla testa che gli ha fatto saltare la partita con il Lecce, è pronto a riprendersi il suo posto. Non ci sarà invece Caprari, vittima di un problema al ginocchio: sulla trequarti spazio al tandem Mota-Colpani, a supporto dell’unica punta Colombo.

Come vedere Lazio-Monza in diretta tv e in streaming

Lazio-Monza è in programma sabato alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Lazio e Monza anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La Lazio in campionato non può più permettersi passi falsi se non vuole restare troppo attardata e battere questo Monza, finora disastroso in trasferta, sembra una missione tutto sommato alla portata dei biancocelesti, stranamente ancora a secco di successi casalinghi. La difesa capitolina, tuttavia, finora non ha fornito le giuste garanzie: i brianzoli dovrebbero riuscire a segnare almeno una rete nella notte dell’Olimpico.

Le probabili formazioni di Lazio-Monza

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Birindelli; Colpani, Mota; Colombo.

Il Monza riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-1