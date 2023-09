Berrettini, questo spiega tutto: sbugiardati con un video

Berrettini, questo sì che è uno schiaffo morale in piena regola: il video non lascia spazio ad interpretazioni.

Gliene hanno dette di cotte e di crude. In tutte le salse e in tutte le forme. Come se non avessero il diritto di piacersi, frequentarsi e innamorarsi. Come se il fatto di essere stata una velina in passato fosse una colpa e mal si conciliasse con la vocazione di uno sportivo che sogna di diventare il numero 1 al mondo.

Non è stato facile, per Matteo Berrettini e Melissa Satta, portare avanti la loro relazione nel disappunto generale. Nuotare in quel mare di critiche in cui hanno rischiato di annegare non appena è girata voce che ci fosse del tenero fra loro. Eppure, spalle larghe e petto in fuori, se ne sono infischiati. Sono andati dritti per la loro strada e sono ancora qui, più uniti che mai. Segno che i loro sentimenti erano forti, reali, e che la sola cosa che interessa loro è viversi. Nel bene e nel male.

E poco importa cosa ne pensi il popolo dei social, che sin da subito ha partorito una velenosissima sentenza, decretando che un tennista non potesse assolutamente stare con una showgirl. Perché “una come Melissa Satta” avrebbe potuto depistarlo, fargli perdere la concentrazione, distrarlo dai suoi reali obiettivi. Berrettini non ha potuto, purtroppo, smentirli. Ma non perché quello che affermano sia vero, ci mancherebbe, quanto piuttosto perché di chance per dimostrare il contrario ne ha avute ben poche, in questa stagione decisamente poco fortunata, se non contiamo l’ottima prestazione a Wimbledon.

Berrettini, Melissa Satta può aspettare

Nelle scorse ore, però, una piccola “smentita” c’è stata. A modo suo, infatti, Matteo ha ampiamente dato prova di quanto sia privo di fondamento tutto ciò che è stato detto in questi mesi. Uno schiaffo morale in piena regola.

Il martello romano ha postato su Instagram un video che lo vede alle prese con la riabilitazione. Se tutto procederà come si spera, tornerà in campo in occasione dell’Atp 250 di Stoccolma, che si giocherà indoor dal 16 al 22 ottobre. Si sta focalizzando solo ed esclusivamente su questo, l’ex numero 1 d’Italia, in barba a chi credeva che la vita mondana fosse diventata la sua priorità.

Finora, il campione capitolino ha snobbato la Fashion Week, ai cui eventi sta invece prendendo parte, in solitaria, la sua fidanzata. Ed eccola qui, la smentita. Sbagliava chi credeva che Berrettini fosse più interessato ai red carpet e agli shooting che non al tennis. Perché la sola cosa che conta, ora come ora, è rientrare in campo e riprendersi tutto quello che il destino gli ha sottratto. I fotografi possono aspettare. Melissa Satta pure.