Bologna-Napoli, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

L’entusiasmo per lo scudetto vinto dopo 33 anni a Napoli sembra già svanito. Dalle sfilate ai processi il passo è stato brevissimo: sul banco degli imputati ovviamente c’è finito il nuovo allenatore Rudi Garcia, reo di aver completamente “smontato” la macchina perfetta costruita nelle ultime due stagioni da Luciano Spalletti, oggi alla guida della nazionale.

Garcia non è stato esente da critiche neppure dopo la vittoria di Braga, che ha regalato agli azzurri i primi tre punti nella fase a gironi della Champions League. I campioni d’Italia sono passati in Portogallo grazie ad un’autorete a due minuti dalla fine (1-2) ma molte cose continuano a non convincere. Diversi giocatori, a cominciare da Kvaratskhelia – il georgiano non ha gradito la sostituzione sabato scorso a Genova, mostrando platealmente il suo disappunto – ad Anguissa, non stanno rendendo come nella passata stagione. E lo stesso Osimhen non sembra beneficiare del nuovo stile di gioco. In difesa, poi, l’assenza di un pilastro come Kim, passato in estate al Bayern Monaco, si avverte tantissimo e nessuno finora (compreso il brasiliano Natan, ancora un oggetto misterioso) è riuscito a non farlo rimpiangere: solo un clean sheet in cinque partite per il Napoli, chiamato a fare risultato pieno a Bologna per non allontanarsi ulteriormente dalle altre big. Gli uomini di Thiago Motta hanno alternato prestazioni buone (Juventus, Cagliari) ad altre meno buone, come quella di lunedì scorso contro il Verona (0-0), che ha messo in evidenza i limiti degli emiliani dal punto di vista realizzativo: i gol realizzati dai rossoblù sono solo 3 in 4 partite.

Bologna-Napoli: le ultime notizie sulle formazioni

Nella difesa rossoblù, a destra, Posch si riprenderà il suo posto a scapito di De Silvestri, a centrocampo invece Moro sembra essere in vantaggio su Aebischer. Nuova esclusione invece per Orsolini sulla trequarti: alle spalle dell’olandese Zirkzee dovrebbero giocare Ndoye, Ferguson e Karlsson. L’unico assente è Soumaoro, che tornerà solo nel 2024.

Continuano i problemi in difesa per Garcia: a Braga si è fatto male Rrahmani, che in Emilia verrà sostituito da Ostigard. Il tecnico francese dovrà poi decidere se lanciare Natan dal 1′ oppure se confermare Juan Jesus. Davanti ballottaggio tra Politano e Raspadori.

Come vedere Bologna-Napoli in diretta tv e in streaming

Bologna-Napoli, in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Trasferta che si preannuncia complicata ed insidiosa per un Napoli che in queste prime uscite sembra il lontano parente di quello dello scorso anno. Il Bologna, come hanno fatto Genoa e (in parte) anche Braga, può approfittare del momento particolare degli azzurri per strappare almeno un punto, impresa che al “Dall’Ara” gli riuscì anche la scorsa primavera. Per chi non volesse sbilanciarsi sul risultato, il consiglio è di puntare sul segno gol, anche alla luce dei problemi difensivi con cui sta facendo i conti la squadra di Garcia.

Le probabili formazioni di Bologna-Napoli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Moro, Freuler; Ndoye, Ferguson, Karlsson; Zirkzee.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1