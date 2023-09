Tennis, visione velata | Giravolta fatale: spettacolo a due facce

Tennis, allo show milanese ha brillato di luce propria sfoggiando un outfit da sogno: semplicemente irresistibile.

Si è parlato tanto di lei, negli ultimi mesi. Non che si sia mai smesso di farlo, per la verità. Melissa Satta, a ben vedere, è sempre stata un personaggio pubblico piuttosto chiacchierato. Un po’ per la sua carriera, un po’ per le sue relazioni amorose, in un modo o nell’altro si è sempre ritrovata, suo malgrado, al centro dell’attenzione.

Quando sono circolate le prime indiscrezioni a proposito della sua frequentazione con il tennista romano Matteo Berrettini, i riflettori sono stati nuovamente puntati su di lei. E non in senso buono, purtroppo. Per via di questa storia, l’ex velina di Striscia la notizia si è vista costretta a sopportare una vera e propria tempesta di odio allo stato puro. La sua colpa? Quella di essere troppo bella e troppo famosa e di aver già “rovinato” (ma chi lo dice?) altri atleti, primo fra tutti l’ex marito Kevin Prince Boateng. Come se le prestazioni sportive fossero inversamente proporzionali al fascino del partner che si ha accanto. Come se una donna troppo sexy e la carriera sportiva siano due “cose” destinate a fare a pugni.

Ma tant’è. La Satta alle tempeste ci è abituata, ragion per cui anche stavolta ha saputo tenere duro e mettersi in salvo. Gli haters continuano ad attribuire a lei le sconfitte e gli infortuni del martello che ha riportato in auge il tennis azzurro, ma ad un certo punto ci si fa il callo. Tant’è che nulla di tutto ciò ha minimamente scalfito il loro amore, anzi. Semmai, è successo proprio il contrario: li ha fortificati.

Tennis, collant invisibili e abito microscopico: tutti a bocca aperta

Al momento non è dato sapere dove si trovi Berrettini e dove si stia intrattenendo in attesa che l’infortunio faccia il suo corso e che la caviglia guarisca. Potrebbe essere a Milano, dove la Satta vive, ma nei loro profili non c’è traccia di indizi che confermino questa storia.

Di sicuro c’è solo che la Fashion Week è entrata nel vivo e che Melissa, come sempre del resto, ne è protagonista a 360°. Nelle scorse ore ha partecipato allo show di un noto brand italiano e ha avuto modo di sfoggiare, per l’occasione, un look assolutamente esplosivo.

Nel video che ha postato si vedono, in un primo momento, i suoi tacchi vertiginosi e i suoi collant, velatissimi e supersexy. Man mano che l’inquadratura cambia compare lei, in tutto il suo splendore, che ammicca all’obiettivo con la disinvoltura di chi ama stare davanti alle telecamere. Uno spettacolo a due facce, insomma, che unito alla giravolta fatale e a quel look assassino avrà fatto uscire gli occhi fuori dalle orbite ai suoi sostenitori.