I pronostici di venerdì 22 settembre: Serie A, Liga, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 22 settembre: finita la tre giorni di coppe europee tornano i campionati con gli anticipi di Serie A, B, Liga, Bundesliga e Ligue 1.

Finita la tre giorni di coppe europee tornano subito in campo i principali campionati con gli anticipi del venerdì di Serie A, Liga, Bundesliga e Ligue 1. La Salernitana proverà a rialzarsi dopo due sconfitte consecutive, ma non sarà semplice contro lo scatenato Frosinone di Di Francesco che dovrebbe riuscire a segnare almeno un gol. Grande equilibrio in Lecce-Genoa, partita in cui il numero di gol complessivi dovrebbe essere compreso tra due e cinque.

Gol e spettacolo in arrivo in Ligue 1 nella sfida d’alta classifica tra Monaco e Nizza e nella Saudi Pro Araba in Al Nassr-Al Ahli in cui saranno di fronte da una parte Cristiano Ronaldo e Mané e dall’altra Roberto Firmino e Mahrez.

Pronostici altre partite

In Bundesliga lo Stoccarda parte favorito sul Darmastadt, nella Zweite Liga promettono almeno tre gol complessivi Magdeburg-Paderborn e Osnabruck-Amburgo.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Palermo vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Palermo-Cosenza, Serie B, ore 20:30

Vincenti

• Willem II (in Willem II-Top Oss, Eerste Divisie, ore 20:00)

• Stoccarda (in Stoccarda-Darmstad, Bundesliga, ore 20:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Magdeburg-Paderborn, Zweite Liga, ore 18:30

• Osnabruck-Amburgo, Zweite Liga, ore 18:30

• Stoccarda-Darmstadt, Bundesliga, ore 20:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Salernitana-Frosinone, Serie A, ore 18:30

• AL Nassr-Al Ahli, Saudi Pro League, ore 20:00

• Monaco-Nizza, Ligue 1, ore 21:00

Il “clamoroso”

Standard Liegi vincente e almeno un gol per squadra (in Standard Liegi-Westerlo, Jupiler Pro League, ore 20:45)