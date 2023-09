Tennis, video a rischio ban su Instagram: il reel è a luci rosse

Tennis, il video è così “hot” da rischiare il ban su Instagram. Con il suo reel a luci rosse, ha lasciato i fan a bocca spalancata.

Impossibile rimanere indifferenti davanti alle foto e ai video che condivide sui social. La meravigliosa atleta non si smentisce mai e, quando si tratta di stuzzicare le fantasie dei suoi seguaci, la sa sempre lunga. L’ultimo reel apparso sul suo seguitissimo profilo Instagram ha lasciato i fan a bocca spalancata: il contenuto è talmente piccante da rischiare di essere bannato.

Questa non è di certo la prima volta che la protagonista del nostro articolo infiamma il web, suscitando scalpore con le sue immagini. Già in passato, infatti, è balzata agli onori della cronaca per il suo sensualissimo servizio fotografico per Playboy. All’epoca Ashley Harkleroad non aveva ancora deciso di abbandonare il tennis, ma con il passare del tempo l’ex giocatrice si è allontanata progressivamente dallo sport, prediligendo i riflettori.

Dopo essersi affermata al 39esimo posto del ranking mondiale, la posizione più alta raggiunta in tutta la sua carriera, e aver disputato diversi tornei importanti, la Harkleroad ha deciso di dare una svolta inaspettata alla sua vita. Così ha appeso la racchetta al chiodo, reinventandosi come modella e creatrice di contenuti social. L’anno scorso ha sorpreso nuovamente il pubblico con l’annuncio del suo debutto nel mondo della pornografia.

Tennis, scatenata Ashley Harkleroad: il dettaglio stende i fan

Ashley Harklerod ha lasciato il tennis per concentrarsi sulla sua nuova carriera e possiamo dire che i risultati non mancano assolutamente. Sui social può vantare un seguito davvero notevole, con un account Instagram da oltre 100 mila follower. Qui l’ex numero 39 del mondo condivide quotidianamente storie e post in cui sfoggia tutta la sua sensualità, indossando completini succinti, intimi e spesso mostrandosi come mamma l’ha fatta.

La modella non teme di mettere in mostra le sue fantastiche curve e ogni suo post viene sommerso dai like e dai commenti degli utenti, i quali ormai hanno perso completamente la testa per lei. Resisterle, d’altronde, è davvero un’impresa: Ashley è dotata di una bellezza naturale e di un fisico mozzafiato che lei stessa adora esaltare nei suoi scatti. Di recente ha voluto stuzzicare i follower con un video semplicemente da urlo.

View this post on Instagram A post shared by Ashley Harkleroad (@ashleyharkleroad)

Con il singolo Last Time I Saw You (Sped Up) di Nicki Minaj in sottofondo, la Harkleroad si è immortalata davanti allo specchio, in un reel diventato presto virale. La modella indossa un paio di pantaloni bianchi abbinati ad un crop top che, nella parte inferiore, lascia intravedere il suo décolleté. Un dettaglio che non è, ovviamente, scappato ai fan, ai quali ha iniziato a girare la testa.